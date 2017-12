L'aigle de St Jean retrouve son perchoir

Eccu l'acula di San Ghjuvà chì ritrova a so piazza !

L’Aigle retrouve sa place au carrefour St Jean. Laurent Marcangeli et son équipe se rendront demain quartier St Jean pour officialiser la réhabilitation de l’aigle de bronze. Patrimoine de la ville, initialement implanté devant le cinéma impérial cours Napoléon, il a été entièrement restauré à l’identique par Mimi Ruggeri à la patine, dorure et vernis pour retrouver son lustre d’antan.