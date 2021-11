L'Inventaire du Patrimoine, un travail ambitieux pour une identité ajaccienne forte ​Depuis le mois de juillet 2019, la Ville d’Ajaccio effectue un Inventaire général de son patrimoine immobilier et mobilier. Cette longue mission de plusieurs années, s’inscrit dans le cadre du label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » dont la Ville est titulaire depuis 2012. Cet Inventaire intervient comme un support fiable à la prise de décision dans le cadre des politiques d’aménagements urbains, mais aussi pour les politiques économiques, touristiques et culturelles, importantes sur le territoire ajaccien



En vue de réaliser ces recherches, la Ville a mandaté un chargé d’inventaire. Florian Blazin, 32 ans, ingénieur Art et Métier et titulaire d’un Master 2 en étude du patrimoine de l’université Toulouse II Jean-Jaurès, nous explique ici son travail, celui-là même présenté en conseil municipal du 25 octobre dernier.



Un oeil neuf

« Bien avant d’être une recherche normée nationalement, reconnue internationalement, ou encore une base de connaissance, l’Inventaire général du patrimoine culturel est, au premier abord, perçu par ses créateurs, André Malraux et André Chastel en 1964 comme une démarche utopique : un rêve de connaissance exhaustif du patrimoine sur l’ensemble du territoire national. Il se définit comme des missions, le plus souvent à dimension topographique, comme c’est le cas à Ajaccio, plus rarement thématique qui s’inscrivent dans une volonté de recensement, d’étude et de mise en valeur des éléments du patrimoine public ou privé qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Cette définition, rationnelle pourtant, fait apparaitre clairement l’aspect subjectif qui pèse sur le chercheur et aussi la dynamique de l’approche qui pourtant se voudrait exhaustive et vise à répondre au mieux à l’utopie de la connaissance absolue : à répondre avec le minimum de contraintes à la problématique du « tout patrimoine ».

Une politique ambitieuse qui consiste non seulement au recensement des éléments du patrimoine public ou privé qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique, mais également à la gestion de quelques 70 000 pièces d’archives

80 hectares

Démarche obligatoire et indispensable, l’Inventaire s’inscrit pleinement dans une politique ambitieuse de la part de la ville d’Ajaccio car, en plus d’étudier chaque parcelle bâtie des 80 hectares de la « zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager » (ZPPAUP), futur Site Patrimonial Remarquable (SPR), l’Inventaire questionne avec un œil neuf le patrimoine du cœur de ville. Nous nous permettons de signaler ici un point essentiel, souvent mal compris. Le choix de la part des chercheurs de faire rentrer un bien immeuble ou meuble sur les listes de l’Inventaire général, n’entraine PAS, comme c’est le cas des Monuments Historiques de servitude d’utilité publique : c’est-à-dire une charge, une limitation administrative au droit de propriété dans un but d’utilité publique. On pourra résumer l’Inventaire comme une étude des biens patrimoniaux d’intérêt local, qui n’entraine aucune contrainte de type juridique.



Une connaissance nouvelle

L’enjeu et la difficulté de la recherche dont nous parlons n’est pas tant le repérage et la description des édifices, mais plutôt la gestion rigoureuse des très nombreuses sources d’archives (plus de 70 000 pièces étudiées actuellement) et bibliographiques ainsi que leur mise en commun de manière optimale en vue d’effectuer à postériori une mise en valeur digne du patrimoine étudié. C’est ainsi qu’au-delà d’une ambition quantitative émanant d’une volonté de connaissance d’une très large portion de la ville, la démarche se veut surtout qualitative, car la volonté qui abrite l’esprit du jeune chercheur est de donner un regard et une connaissance nouvelle, scientifiquement viable sur le patrimoine.



Perpétuation d’une identité ajaccienne forte

Bien qu’étant une entreprise de recherche associée au patrimoine, l’Inventaire, du fait des connaissances qu’il apporte, est un outil qui dépasse largement le cadre de ses attributions. Il intervient comme un support fiable à la prise de décision pour les décideurs, notamment dans le cadre des politiques d’aménagements urbains, mais aussi pour les politiques économiques, touristiques et culturelles, si importantes sur le territoire ajaccien. Il est le garant, au travers de sa meilleure connaissance de l’histoire locale, de la perpétuation d’une identité ajaccienne forte, à l’histoire et à la culture millénaire. Enfin il est un support de connaissance accessible à tous, aux locaux qui doivent être sensibilisés à la richesse de leur ville mais aussi aux plus jeunes qui se doivent d’avoir un savoir de qualité à portée de main et qui doit leur être transmis avec des outils adaptés. »

Accompagner la création d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) à la maison Elisa

Un vaste territoire d’étude • 78 hectares • 970 parcelles • 15 monuments historiques classés ou inscrits • 105 monuments « remarquables » • 467 monuments « intéressants » • Exhaustivité recherchée

Un fonds colossal Un fonds documentaire bibliographique et archivistique colossal. Depuis 2019, environ 23 400 pièces ont déjà été dépouillées.



Archives Collectivité de Corse : environ 6 000 pièces



Archives Médiathèques de l'Architecture et du Patrimoine : environ 6 800 pièces, 60 cartons



Archives départementales et municipales : 7 000 pièces environ + un fonds de matrices d’environ 50 000 pièces utilisé au quotidien



Archives Direction Régionales des Affaires Culturelles : 3 600 pièces environ



