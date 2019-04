L'Insee enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise une importante enquête qui se déroulera tout au long de l'année auprès d'un échantillon de logements tirés au hasard.



Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la formation continue.



Tous les trimestres un échantillon de logement est tiré au hasard. Toutes les personnes de 15 ans et plus de ces logments sont interrogées six trimestres consécutifs: les premières et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Au mois d'avril, les ménages choisis seront interrogés pas Madame Catherine Claret enquêtrice à l'Insee et munie d'une carte officielle. Ils seront prévenus pas lettre individuelle et informés du nom de l'enquêteur.



La participation à l'enquête est obligatoire. Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement à l'établissement de statistiques.

Plus d'informations www.insee.fr





