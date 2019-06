L’Association Sportive Aiaccinu au service des autres La jeune association soutenue par des commerçants du pays ajaccien organise des d’événements pour collecter des fonds en faveur de causes qui tiennent à cœur à ses fondateurs.



Née d’un groupe d’amis ajacciens dynamiques, l’association Sportive Aiaccinu créée en décembre 2018 par Yoan Fournier (président), André Dessendier (co-président), Alexandra Fournier (trésorière), Anthony Dejana et Romain Masi (secrétaires). Cette Association vit de dons de commerçants du Pays Ajaccien.

Durant tout l’été, l'AS Aiaccinu va œuvrer avec beaucoup d’énergie et de solidarité en organisant ou en participant à divers évènements avec comme unique objectif aider les autres en pratiquant leur sport favori : le football.



Pour commencer l’association se rendra ce 14 juin à Cannes au challenge de L’Espoir, organisé par Stéphane Lhomme, lieutenant sapeur-pompier, qui organise régulièrement des évènements pour aider les enfants atteints de maladies orphelines et leurs parents. La caserne des sapeurs-pompiers de Cannes compte également parmi les organisateurs, en soutien à l’un des siens, Fabien, sapeur-pompier volontaire à Théoule-sur-mer et papa de la petite Jade, 6 ans, atteinte d’une leucémie depuis le 26 janvier 2018. Tous les fonds collectés lors de cette manifestation sportive seront reversés pour participer aux soins de la petite fille.

Ayant déjà participé au Tournoi de Football du Coss Sarolla-Carcopinu, cette jeune équipe participera au challenge de football Casamarte début juillet.

Dirigé par Romain Masi, venu directement de Marseille, cette équipe ajaccienne à un seul objectif, monter rapidement en R1.

L’association Sportive Aiaccinu aura le plaisir de faire son apparition au défilé du Carnaval d’Ajaccio. La Ville d’Ajaccio les encourage.

