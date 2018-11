L'ALSH de BALEONE fête la journée des savants fous.

Les plus petits ont été chargés de créer un "volcan" et de fabriquer un nuage de pluie…

Une fois le "volcan" réalisé, ils ont lors d’une représentation, apporté la démonstration qu’il était possible de provoquer une éruption avec du colorant alimentaire, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle!

Le spectacle était au rendez-vous… sous les yeux émerveillés de leurs camarades.



Les plus grands, constitués en 5 équipes de travail, ont mis en scène des expériences de façon loufoque qu’ils ont réalisées devant les P'tits Bouts de 3 à 6 ans.

Au programme : la fontaine à eau, la lévitation, le mélange des couleurs, la bougie flottante et le ballon autogonflant.

Pas d'explosion, le centre de loisirs reste opérationnel !



Au cours d’ un grand goûter festif , les enfants ont reçu le prix "Nobel" de Science de Baleone puis « sains et saufs » sont rentrés chez eux .