Journées européennes du patrimoine 21 et 22 septembre 2019 La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra partout en France les 21 et 22 septembre 2019. Le thème retenu en 2019 est "Arts et divertissement". Le Ministère de la Culture proposera aux 12 millions de visiteurs qui participent, chaque année, à l’événement de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement grâce aux arts et à l’histoire. Du cadre offert par les musées, les monuments et sites historiques, les théâtres antiques et les amphithéâtres romains aux salles et aux lieux de spectacles présents sur l’ensemble du territoire, dédies à l’art théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., à travers leurs édifices, leurs pratiques performatives et leurs usages contemporains, les arts et l’histoire sont un patrimoine vivant, à voir et revoir sous une lumière nouvelle.









Samedi 21 septembre 2019

Le Palais Fesch et la Chapelle impériale



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Un soir chez la princesse Mathilde ».





Les collections napoléoniennes du Palais Fesch-musée des Beaux-arts et l’exposition temporaire Un soir chez la princesse Mathilde



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Suis le petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l'histoire de sa famille, jusqu'à sa nièce Mathilde, princesse de l'exposition d'été du musée. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l'amour des Bonaparte pour les arts. Un petit livret-jeu sera disponible à l'accueil gratuitement pour les enfants, les 21 et 22 septembre 2019.





Sur les pas de Napoléon



Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon Ier

Départ de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront les sites emblématiques de la cité impériale, mais également quelques lieux plus confidentiels (cette visite n’inclut pas les visites de musées). Un intérêt particulier sera porté aux places publiques mêlant le patrimoine napoléonien du XIXe siècle à des considérations urbaines des XXe et XXIe siècles où les arts et le divertissement occupent une place prépondérante.





La visite de la citadelle



Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 09h30 et 14h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.

Groupes limités à 30 personnes sur inscription auprès de la SPL A me Tarra au 09.67.11.94.02.





La Correspondance des Bonaparte



Rendez-vous : Bibliothèque patrimoniale Fesch, 52 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : de 14h à 18h

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : La Ville d’Ajaccio propose dans le cadre des festivités sur les 250 ans de la naissance de Napoléon Ier une exposition donateur à la Bibliothèque patrimoniale du 14 septembre 2019 au 14 octobre 2019. En effet, le 6 décembre 1976, Christiane Spoturno-Coty, fille du parfumeur François Coty et généreuse mécène, lègue à la Ville un lot de 18 lettres pour enrichir le fond de la Bibliothèque Municipale. Ces pièces autographes, témoignant chacune d’un moment important ou émouvant de la vie de cette illustre famille, seront présentées pour la première fois au public. Des origines corses, avec l’une des lettres du père, Charles-Marie, jusqu’à celle du prince de Canino en 1841, en passant par l’époque impériale, c’est à une véritable plongée dans le quotidien des membres du clan que le lecteur se trouve confronté.





Une île, un auteur, un conteur



Rendez-vous : Maison du Grand Site de la Parata

Départ de la visite : 15h00 et 18h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : Balade immersive contée par le comédien François Orsoni, de la compagnie Nénéka. Le visiteur, équipé d’un dispositif audio, se retrouvera plongé quelques 150 ans en arrière, à l’époque où Alphonse Daudet séjourna sur cette île si inspirante.

Les lectures débuteront à bord du bateau menant à l’île de Mezu Mare et se poursuivront jusqu’au phare ! Uniquement sur inscription





Ajaccio, visite de la vieille ville



Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi Jérôme

Départ de la visite : 16h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio en par les ruelles colorées et devant des monuments à l’histoire riche et aux anecdotes parfois méconnues est assurée par Pierre-André Nicolaï, guide-conférencier de l’Office de Tourisme. Groupe limité à 30 personnes sur inscription préalable à l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou au 04.95.51.53.03. Départ de l’Office de tourisme, 3 boulevard du Roi Jérôme.





Les Milelli, Regards croisés sur une nature en crise



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Début des interventions : 16h00 (rendez-vous 10 minutes avant le début des interventions)



Descriptif : Alors que la diversité du vivant s’effondre, que le climat n’a jamais été si chaud et que partout dans le monde des incendies ravagent les forêts, ce n’est pas seulement la maison qui semble brûler mais la nature elle-même. Comment appréhender et affronter ce nouvel état du monde ? Comment comprendre, vivre et lutter dans cette crise d’un nouveau genre ? Pour esquisser quelques pistes de réflexion ou d’action, nous croiserons quatre voix, quatre points de vue – politique, juridique, philosophique et pédagogique - qui recouvrent quatre facettes d’un même enjeu : réinventer nos relations, entre humains, mais aussi avec les autres vivants, les milieux, les paysages ?

Les débats, suivis du verre de l’amitié, seront menés par Corinne Morel-Darleux (militante, écrivaine et conseillère régionale Rhône-Alpes-Auvergne), Virginie Maris (philosophe de l’environnement, chercheuse au CNRS), Lucile Stahl (docteur en droit de l’environnement et avocate) et Christine Natali (écologue et directrice du CPIE d 'Ajaccio).





Danses Médiévales



Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi Jérôme

Début de l’animation : 18h00



Descriptif : Démonstrations et initiation aux danses médiévales et renaissances par la troupe Ballare Venez découvrir ces danses qui vont du XIIIe à la fin du XVe siècle, des danses de cour et des danses populaires tirées des répertoires français, italien et anglais ... Cette troupe a été fondée en Septembre 2014 afin de fusionner deux passions : la anse et l'Histoire. La troupe présente différentes danses des époques médiévales et Renaissance à savoir : Pavane, Basse-danse, Branles divers, Saltarello, etc...

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal FeschHoraire de visite : De 09h15 à 18h00Durée de la visite : Visite libreDescriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Un soir chez la princesse Mathilde ».Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal FeschHoraire de visite : De 09h15 à 18h00Durée de la visite : Visite libreDescriptif : Suis le petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l'histoire de sa famille, jusqu'à sa nièce Mathilde, princesse de l'exposition d'été du musée. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l'amour des Bonaparte pour les arts. Un petit livret-jeu sera disponible à l'accueil gratuitement pour les enfants, les 21 et 22 septembre 2019.Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon IDépart de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront les sites emblématiques de la cité impériale, mais également quelques lieux plus confidentiels (cette visite n’inclut pas les visites de musées). Un intérêt particulier sera porté aux places publiques mêlant le patrimoine napoléonien du XIXsiècle à des considérations urbaines des XXet XXIsiècles où les arts et le divertissement occupent une place prépondérante.Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle CasanovaDépart de la visite : 09h30 et 14h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.Groupes limités à 30 personnes sur inscription auprès de la SPL A me Tarra au 09.67.11.94.02.Rendez-vous : Bibliothèque patrimoniale Fesch, 52 rue du cardinal FeschHoraire de visite : de 14h à 18hDurée de la visite : Visite libreDescriptif : La Ville d’Ajaccio propose dans le cadre des festivités sur les 250 ans de la naissance de Napoléon Iune exposition donateur à la Bibliothèque patrimoniale du 14 septembre 2019 au 14 octobre 2019. En effet, le 6 décembre 1976, Christiane Spoturno-Coty, fille du parfumeur François Coty et généreuse mécène, lègue à la Ville un lot de 18 lettres pour enrichir le fond de la Bibliothèque Municipale. Ces pièces autographes, témoignant chacune d’un moment important ou émouvant de la vie de cette illustre famille, seront présentées pour la première fois au public. Des origines corses, avec l’une des lettres du père, Charles-Marie, jusqu’à celle du prince de Canino en 1841, en passant par l’époque impériale, c’est à une véritable plongée dans le quotidien des membres du clan que le lecteur se trouve confronté.Rendez-vous : Maison du Grand Site de la ParataDépart de la visite : 15h00 et 18h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : Balade immersive contée par le comédien François Orsoni, de la compagnie Nénéka. Le visiteur, équipé d’un dispositif audio, se retrouvera plongé quelques 150 ans en arrière, à l’époque où Alphonse Daudet séjourna sur cette île si inspirante.Les lectures débuteront à bord du bateau menant à l’île de Mezu Mare et se poursuivront jusqu’au phare ! Uniquement sur inscription info@grandsitesanguinaires-parata.com ou par téléphone au 06.08.77.98.51. Tarifs préférentiels pour les JEP comprenant la traversée en bateau : Adulte 12€ - Enfant (de 5 à 12 ans) 6€.Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi JérômeDépart de la visite : 16h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio en par les ruelles colorées et devant des monuments à l’histoire riche et aux anecdotes parfois méconnues est assurée par Pierre-André Nicolaï, guide-conférencier de l’Office de Tourisme. Groupe limité à 30 personnes surà l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou au 04.95.51.53.03. Départ de l’Office de tourisme, 3 boulevard du Roi Jérôme.Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des MilelliDébut des interventions : 16h00 (rendez-vous 10 minutes avant le début des interventions)Descriptif : Alors que la diversité du vivant s’effondre, que le climat n’a jamais été si chaud et que partout dans le monde des incendies ravagent les forêts, ce n’est pas seulement la maison qui semble brûler mais la nature elle-même. Comment appréhender et affronter ce nouvel état du monde ? Comment comprendre, vivre et lutter dans cette crise d’un nouveau genre ? Pour esquisser quelques pistes de réflexion ou d’action, nous croiserons quatre voix, quatre points de vue – politique, juridique, philosophique et pédagogique - qui recouvrent quatre facettes d’un même enjeu : réinventer nos relations, entre humains, mais aussi avec les autres vivants, les milieux, les paysages ?Les débats, suivis du verre de l’amitié, seront menés par Corinne Morel-Darleux (militante, écrivaine et conseillère régionale Rhône-Alpes-Auvergne), Virginie Maris (philosophe de l’environnement, chercheuse au CNRS), Lucile Stahl (docteur en droit de l’environnement et avocate) et Christine Natali (écologue et directrice du CPIE d 'Ajaccio).Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi JérômeDébut de l’animation : 18h00Descriptif : Démonstrations et initiation aux danses médiévales et renaissances par la troupe Ballare Venez découvrir ces danses qui vont du XIIIà la fin du XVsiècle, des danses de cour et des danses populaires tirées des répertoires français, italien et anglais ... Cette troupe a été fondée en Septembre 2014 afin de fusionner deux passions : la anse et l'Histoire. La troupe présente différentes danses des époques médiévales et Renaissance à savoir : Pavane, Basse-danse, Branles divers, Saltarello, etc...

Dimanche 22 septembre 2019 Le Palais Fesch et la Chapelle impériale



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Un soir chez la princesse Mathilde ».





Les collections napoléoniennes du Palais Fesch-musée des Beaux-arts et l’exposition temporaire Un soir chez la princesse Mathilde



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : Suis petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l'histoire de sa famille, jusqu'à sa nièce Mathilde, princesse de l'exposition d'été du musée. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l'amour des Bonaparte pour les arts. Un petit livret-jeu sera disponible à l'accueil gratuitement pour les enfants, les 21 et 22 septembre 2019.





La visite de la citadelle



Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 09h30 et 14h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.

Groupes limités à 30 personnes sur inscription auprès de la SPL A me Tarra au 09.67.11.94.02.





L’Ajaccio de Tino Rossi



Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi Jérôme

Départ de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : Cette visite pédestre est une découverte d’Ajaccio sur les pas de l'artiste. En partant de son lieu de naissance, vous verrez les lieux chers à son cœur et parfois évoqués dans ses chansons. Accompagnés par notre guide, ses commentaires seront associés à l’utilisation d’une application pour Smartphones. Celle-ci permettra d’écouter certains des grands succès de l’artiste. L’application est compatible avec iPhone (à partir d’IOS 9.0) et Android 9, et, pour un meilleur confort, pensez à prendre vos écouteurs. Groupe limité à 20 personnes. Rendez-vous devant la chapelle impériale, rue Fesch. Sur inscription préalable à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 04.95.51.53.03





La Correspondance des Bonaparte



Rendez-vous : Bibliothèque patrimoniale Fesch, 52 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : de 10h à 18h

Durée de la visite : Visite libre



Descriptif : La Ville d’Ajaccio propose dans le cadre des festivités sur les 250 ans de la naissance de Napoléon Ier une exposition donateur à la Bibliothèque patrimoniale du 14 septembre 2019 au 14 octobre 2019. En effet, le 6 décembre 1976, Christiane Sportuno-Coty, fille du parfumeur François Coty et généreuse mécène, lègue à la Ville un lot de 18 lettres pour enrichir le fond de la Bibliothèque Municipale. Ces pièces autographes, témoignant chacune d’un moment important ou émouvant de la vie de cette illustre famille, seront présentées pour la première fois au public. Des origines corses, avec l’une des lettres du père, Charles-Marie, jusqu’à celle du prince de Canino en 1841, en passant par l’époque impériale, c’est à une véritable plongée dans le quotidien des membres du clan que le lecteur se trouve confronté.













Une île, un auteur, un conteur



Rendez-vous : Maison du Grand Site de la Parata

Départ de la visite : 10h00 et 18h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures



Descriptif : Balade immersive contée par le comédien François Orsoni, de la compagnie Nénéka. Le visiteur, équipé d’un dispositif audio, se retrouvera plongé quelques 150 ans en arrière, à l’époque où Alphonse Daudet séjourna sur cette île si inspirante.

Les lectures débuteront à bord du bateau menant à l’île de Mezu Mare et se poursuivront jusqu’au phare ! Uniquement sur inscription





Les jardins familiaux des Cannes ou l’art du partage



Rendez-vous : Jardins familiaux des Cannes, à l’angle de la rue des Primevères et de la rue

Achille Peretti

Départ de la visite : De 14h00 à 17h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 3 heures



Descriptif : Créés en 2011, les Jardins familiaux des Cannes améliorent le cadre de vie du quartier en cultivant une forme de partage et de solidarité entre les habitants autour de la passion du jardin potager. Ces jardins représentent un véritable lien social que les représentants de l’association qui les gère se feront un plaisir de faire découvrir aux visiteurs. Suite à la visite, un exposé sera présenté autour de l’histoire liant les Bonaparte à la botanique, le tout autour de quelques boissons rafraichissantes.





Les Milelli, l’histoire de la propriété des Bonaparte



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 17h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure 30 (prévoir des chaussures de marche)



Descriptif : Accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte, depuis le néolithique jusqu’au XXe siècle avec la transformation du site en théâtre de verdure dédié aux arts et au divertissement. Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal FeschHoraire de visite : De 09h15 à 18h00Durée de la visite : Visite libreDescriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours de présentation de l’exposition temporaire « Un soir chez la princesse Mathilde ».Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal FeschHoraire de visite : De 09h15 à 18h00Durée de la visite : Visite libreDescriptif : Suis petit Napo à travers les salles du Palais Fesch. Il te guidera à travers l'histoire de sa famille, jusqu'à sa nièce Mathilde, princesse de l'exposition d'été du musée. Son parcours, ponctué de petits jeux, te permettra de découvrir l'amour des Bonaparte pour les arts. Un petit livret-jeu sera disponible à l'accueil gratuitement pour les enfants, les 21 et 22 septembre 2019.Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle CasanovaDépart de la visite : 09h30 et 14h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.Groupes limités à 30 personnes sur inscription auprès de la SPL A me Tarra au 09.67.11.94.02.Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi JérômeDépart de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : Cette visite pédestre est une découverte d’Ajaccio sur les pas de l'artiste. En partant de son lieu de naissance, vous verrez les lieux chers à son cœur et parfois évoqués dans ses chansons. Accompagnés par notre guide, ses commentaires seront associés à l’utilisation d’une application pour Smartphones. Celle-ci permettra d’écouter certains des grands succès de l’artiste. L’application est compatible avec iPhone (à partir d’IOS 9.0) et Android 9, et, pour un meilleur confort, pensez à prendre vos écouteurs. Groupe limité à 20 personnes. Rendez-vous devant la chapelle impériale, rue Fesch. Surà l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 04.95.51.53.03Rendez-vous : Bibliothèque patrimoniale Fesch, 52 rue du cardinal FeschHoraire de visite : de 10h à 18hDurée de la visite : Visite libreDescriptif : La Ville d’Ajaccio propose dans le cadre des festivités sur les 250 ans de la naissance de Napoléon Iune exposition donateur à la Bibliothèque patrimoniale du 14 septembre 2019 au 14 octobre 2019. En effet, le 6 décembre 1976, Christiane Sportuno-Coty, fille du parfumeur François Coty et généreuse mécène, lègue à la Ville un lot de 18 lettres pour enrichir le fond de la Bibliothèque Municipale. Ces pièces autographes, témoignant chacune d’un moment important ou émouvant de la vie de cette illustre famille, seront présentées pour la première fois au public. Des origines corses, avec l’une des lettres du père, Charles-Marie, jusqu’à celle du prince de Canino en 1841, en passant par l’époque impériale, c’est à une véritable plongée dans le quotidien des membres du clan que le lecteur se trouve confronté.Rendez-vous : Maison du Grand Site de la ParataDépart de la visite : 10h00 et 18h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 2 heuresDescriptif : Balade immersive contée par le comédien François Orsoni, de la compagnie Nénéka. Le visiteur, équipé d’un dispositif audio, se retrouvera plongé quelques 150 ans en arrière, à l’époque où Alphonse Daudet séjourna sur cette île si inspirante.Les lectures débuteront à bord du bateau menant à l’île de Mezu Mare et se poursuivront jusqu’au phare ! Uniquement sur inscription info@grandsitesanguinaires-parata.com ou par téléphone au 06.08.77.98.51. Tarifs préférentiels pour les JEP comprenant la traversée en bateau : Adulte 12€ - Enfant (de 5 à 12 ans) 6€.Rendez-vous : Jardins familiaux des Cannes, à l’angle de la rue des Primevères et de la rueAchille PerettiDépart de la visite : De 14h00 à 17h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 3 heuresDescriptif : Créés en 2011, les Jardins familiaux des Cannes améliorent le cadre de vie du quartier en cultivant une forme de partage et de solidarité entre les habitants autour de la passion du jardin potager. Ces jardins représentent un véritable lien social que les représentants de l’association qui les gère se feront un plaisir de faire découvrir aux visiteurs. Suite à la visite, un exposé sera présenté autour de l’histoire liant les Bonaparte à la botanique, le tout autour de quelques boissons rafraichissantes.Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des MilelliDépart de la visite : 17h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)Durée de la visite : environ 1 heure 30 (prévoir des chaussures de marche)Descriptif : Accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte, depuis le néolithique jusqu’au XXsiècle avec la transformation du site en théâtre de verdure dédié aux arts et au divertissement.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer