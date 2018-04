Journées du film russe du 20 au 22 avril à Ajaccio

Dans le cadre des échanges culturels entre la Corse et la Russie, et pour la septième année consécutive, l'association Kalinka-Macchja organise à Ajaccio, du 20 au 22 avril 2018, les Journées du film russe.

Forte du succès des éditions précédentes, « Kalinka-Macchja » reconduit cette manifestation, qui a pour ambition de faire découvrir à un large public les multiples facettes de la Russie et de l’âme slave.