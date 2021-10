Journées de la Marie Do 2021 8, 9 et 10 octobre Place Miot Com'è tutti, l'anni l'associu a Marie Do pruponi u prugrama assai riccu sta duminicata annant'à a piazza Miot

Chaque année, durant tout un week-end prolongé d’octobre en simultané à Ajaccio et à Bastia, l’association propose un programme dense avec de nombreuses activités, animations, spectacles, concerts, défis sportifs…





Au programme :



Vendredi 8 Octobre

18h30 Inauguration du site

19h00 Apéritif musical et dinatoire avec le groupe LES ZINZINS



Samedi 9 Octobre

10h00 Ouverture des stands et animations

12h00 Déjeuner au coin des gourmands autour d'une Paella

19h00 Apéritif musical et dinatoire avec LA PETITE CULOTTE



Dimanche 10 Octobre

09h00 Ouverture des stands,animations et inscriptions aux Courses 10h Départ de LA MAIO 10 Km"

10h30 Départ de LA CHJUCA 5 km

11h00 Départ de LA SYMBOLIQUE 500 mètres 11 h 30 Remise des médailles de la Ville

12h00 Déjeuner des PESCADORI : Moules frites

14h30 Courses en Sac

15h30 Challenge Inter-entreprises ouinter-associations de Tir à la Corde par équipes (6 pers) 17 h 30



Clôture des Journées avec la Chorale de l'association Un'anim et des bénévoles



BESOIN D'INFO ? ENVIE DE VOUS INSCRIRE ? DE PARTICIPER, D'ETRE BENEVOLE, PARTENAIRE ?

CONTACTEZ NOUS : 07 69 58 95 25 ou par mail : asso.lamariedo@gmail.com



D E S A N I M A T I O N S P E R M A N E N T E S

Circuit de Karts à pédales

Atelier peinture Boutique du CS

des Salines et des Cannes Atelier Maquillage

Bar à bières PIETRA Promenades en mer Courses en sac Tombola

Coin des Gourmands

Promenades en poneys Stand plantes grasses et succulentes

Echasses urbaines

Parcours athlétique Initiation au Tir à l'arc Gonflables géants Boutique de LA MARIE DO Stand d'info Atelier

Paroles et Bien Être Baptême de Harley Davidson

Tir à la Corde

