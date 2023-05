Journées de dépistage gratuit du glaucome et autres maladies du 6 au 8 juin Ghjurnata da circà i malatii di l'ochji da u 6 sin'à l'8 di ghjugnu annant'à a piazza Miot

l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (Unadev) avec le soutien du CH d’Ajaccio et de l’association Luci, organisent du 6 au 8 juin place Miot un dépistage gratuit du glaucome et autres pathologies cécitantes.



Une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage gratuit du glaucome

Consciente des risques d’un dépistage tardif du glaucome, l’Unadev, avec le soutien de la Société Française du Glaucome (SFG), la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et l’Association France Glaucome (AFG), a mis en place depuis 2011, une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage gratuit du glaucome.



Le Bus du Glaucome

Grâce à une unité mobile appelée Bus du Glaucome, l’Unadev sillonne la France pour aller à la rencontre du grand public et ainsi permettre au plus grand nombre de connaître la maladie et de se faire dépister.



En complément du Bus du Glaucome, l’UNADEV propose un nouveau format de dépistage pour aller au plus près des populations les plus éloignées des professionnels de santé

Faisant le constat des délais toujours trop longs pour consulter un ophtalmologiste, au regard de la nécessité d’un suivi régulier de la santé visuelle des patients, l’Unadev propose aux populations habitant dans les zones rurales, les déserts médicaux et les quartiers défavorisés, des journées de dépistage en collaboration avec les mairies.



Un dépistage gratuit, rapide et indolore

Le dépistage, de quelques minutes, s’adresse aux personnes à partir de 40 ans, n’ayant pas vu leur médecin ophtalmologiste ces 12 derniers mois et n’étant pas suivies pour une pathologie oculaire.



Plusieurs examens sont effectués par un médecin ophtalmologiste : une mesure de la tension intraoculaire et de l’épaisseur de la cornée ainsi qu’une photo du fond de l’oeil sans dilatation pour vérifier l’état du nerf optique. En fonction du résultat du dépistage, les patients seront rassurés ou orientés vers leur ophtalmologiste traitant pour un bilan plus complet.



Plus d'un million de Français atteints d'un glaucome

Première cause de cécité absolue dans le monde et avec plus d’un million de personnes touchées en France, le glaucome est une pathologie oculaire grave dont près de la moitié des personnes concernées l’ignorent. Le facteur de risque principal est l’hypertension oculaire, qui peut provoquer une dégradation irréversible du nerf optique et ainsi entraîner une altération du champ visuel périphérique. L’incidence du glaucome augmente après 45 ans. Il est donc important de consulter son ophtalmologiste de façon régulière.

Programme en Corse Du mardi 6 au jeudi 8 juin à Ajaccio Place Miot, au sein du Bus du Glaucome

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30



Mardi 6 juin à Folelli A la Mairie de Folleli De 9h à 12h30 et de 14h à 17h



Mercredi 7 juin à Ghisonaccia Immeuble Lanari 1 (Rez-de-chaussée), à côté de la Mairie de Ghisonaccia De 9h à 12h30 et de 14h à 17h



Jeudi 8 juin à Zonza – Santa Lucia Salle des P’tites Mains (MJC en face de la Mairie)

De 9h à 12h30 et de 14h à 16h



Sans rendez-vous



Pour les personnes à partir de 40 ans qui n’ont pas vu leur médecin ophtalmologiste ces 12 derniers mois.



Port du masque recommandé Pour les personnes porteuses de lentilles, merci de venir sans.

+ en détail L'Unadev : l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels

L’Unadev s’engage pour une société inclusive qui fait toute sa place à la différence, garantit à tout citoyen le droit de vivre pleinement et lui permet de participer au progrès social. Depuis 1929, elle agit pour prévenir le handicap visuel, accompagner les personnes au quotidien, plaider et oeuvrer pour renforcer leur pouvoir d’agir. L’Unadev, association à visage humain, s’engage à proposer un espace de partage ouvert à chacun. Elle propose à ses publics des activités adaptées à leurs besoins, des projets collectifs et des expériences qui participent au quotidien à l’autonomie, au mieux-être et à l’émancipation. L’association repose sur sa force collective : ses adhérents, ses donateurs, ses bénévoles, ses salariés répartis dans les 8 centres, et ses valeurs : proximité, considération, coopération, innovation, exigence et convivialité.



Le Bus du glaucome : + de 3 000 personnes dépistées en un an

Depuis 2011, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (Unadev), a mis en place une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage des facteurs de risque du glaucome. Dans le cadre de cette campagne, chaque année d’octobre à juin, le Bus du Glaucome de l’Unadev (camion équipé de matériel médical) sillonne le territoire français, afin d’informer le plus grand nombre sur la pathologie et proposer à ceux qui le souhaitent un dépistage gratuit. Le dépistage s’effectue dans le cabinet ophtalmologique du Bus du Glaucome en présence d’un médecin ophtalmologiste. Sur la tournée 2022, de Périgueux à Troyes, le Bus du Glaucome de l’Unadev a réalisé 20 étapes en France et permis le dépistage gratuit de plus de 3100 personnes. Cette campagne est menée avec le soutien de la Société Française du Glaucome (SFG), la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et l’Association France Glaucome (AFG).



L’association Luci

L’association Luci, présidée par Gisèle Salvatorini, a pour but de proposer un soutien moral et technique aux personnes atteintes de cécité ou de malvoyance. Le premier objectif de l’association est de rapprocher les services de soins et d’apporter aux déficients visuels une aide administrative, informative et récréative. Elle a également mis en place des consultations hebdomadaires avec deux orthoptistes qui prennent en charge les personnes qui relèvent de la basse vision et celle des enfants et adultes ayant besoin d’une rééducation visuelle.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer