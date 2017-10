Journées de découverte de l'aéromodelisme

Axé sur l'initiation à l'aéronautique pour les jeunes et les moins jeunes, le club dispose d'avions école en double commande et de moniteurs qualifiés, permettant aux débutants d'être autonomes rapidement avec une sécurité optimale et un risque de "casse" moindre...

N'hésitez donc pas à venir découvrir l’aéromodélisme.