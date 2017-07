Journées VAR EUROPE 2017

Le 28 juin 2017, ANCI TOSCANA a présenté le projet ADAPT dont il est chef de file dans le cadre de l’atelier « Réduire le risque inondation», organisé lors des Journées VAR EUROPE qui se sont déroulées du 27 au 29 juin 2017 à Toulon.



Le projet « Aider à l'adaptation aux changements climatiques des systèmes urbains de l'espace Transfrontalier » (ADAPT) a pour but de promouvoir l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques et d’améliorer la capacité des institutions publiques qui y sont impliquées à prévenir et gérer, de façon conjointe, certains risques spécifiques de l’aire de coopération provenant du changement climatique : risque hydrologique, en particulier en relation avec les inondations.



Les 14 partenaires qui mettent en œuvre ce projet stratégique de coopération transfrontalière, dont la Ville d’Ajaccio fait partie, vont élaborer conjointement – dans ce cadre et à l’issue des 36 mois de réalisation - un plan d’action transfrontalier visant à prévenir et réduire les risques posés par le changement climatique.



En s’impliquant dans le cadre de ce projet, la Ville d’Ajaccio entend ainsi participer activement à l’adaptation aux changements climatiques de la zone de coopération transfrontalière mais aussi œuvrer - sur son propre territoire - afin d’atténuer le changement climatique et s’y adapter, en construisant des systèmes de résilience et en mettant en œuvre des actions exemplaires.