Journées VAR EUROPE 2017 : La Ville d’Ajaccio présente aux côtés de la Fondazione CIMA Ghjurnate VAR EUROPE 2017 : a cità d'Aiacciu prisente accant'à a fundazione CIMA

afin de valoriser les actions mises en œuvre sur le territoire ajaccien, dans le cadre du projet PROTERINA 3



Le 28 juin 2017, la Ville d’Ajaccio a participé à l’animation de l’atelier « Améliorer la gestion du risque inondation », organisé lors des Journées VAR EUROPE qui se sont déroulées du 27 au 29 juin 2017 à Toulon.



Mme Landine Saline – Chef du Pôle Gestion des Risques de la Ville d’Ajaccio – partenaire du projet PROTERINA 3 - a présenté au public présent, les activités en cours de réalisation sur le territoire ajaccien (Cf. Power point de présentation diffusé et téléchargeable sur le lien ci-dessous). Son intervention a fait l’objet de nombreux échanges fournis portant sur le thème de la gestion du risque d’inondation et a permis de valoriser la démarche dynamique que la Ville d’Ajaccio a initiée dans le cadre de ce projet, afin de sécuriser la population ajaccienne face à ce risque qui, du fait des phénomènes de changement climatique, doit être maîtrisé.



La FONDAZIONE CIMA– Chef de file du projet PROTERINA 3 – est venue en soutien de la démarche en rappelant aux participants de cet atelier l’enjeu global de ce projet, qui vise à renforcer la capacité de réponse du territoire transfrontalier face au risque d’inondation, par le développement d’une conscience collective tant des institutions que des communautés.



PROTERINA 3 : une démarche collaborative, multi partenariale et transfrontalière pour lutter plus efficacement contre le risque d’inondation, par des échanges de pratiques, une harmonisation voir une amélioration de celles-ci sur l’ensemble du territoire transfrontalier, dont Ajaccio bénéficie donc aujourd’hui !

Pour plus d’informations sur les journées VAR EUROPE et sur le projet PROTERINA 3 cliquez ci-dessous :



FICHE PROJET PROTERINA 3 Journées VAR EUROPE - Juin 2017 - Mairie d'Ajaccio version Français - Italien.pptx (5.21 Mo)

PROGRAMME JOURNÉES VAR EUROPE JUIN 2017.pdf (133.51 Ko)



