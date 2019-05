Journées Nationales de la Croix-Rouge française Du 18 au 26 mai 2019 Ghjurnati naziunali di l'associu di a Croci Rossa da u 18 sin'à u 26 di maghju

Du 18 au 26 mai 2019 se tiennent les Journées Nationales de la Croix-Rouge française : le rendez-vous annuel et incontournable de l’association durant lequel ses milliers de bénévoles, partout en France, vont à la rencontre du public pour récolter le maximum de dons qui leur permettent de continuer à mener leurs actions de proximité envers les plus démunis.





Action itinérante d'aides sociales et matérielles Téléphone : 04 95 21 08 28 Fax : 04 95 21 54 05 Heures d'ouverture : 9H00 - 12H00 et 14H00 - 17H00 du lundi au vendredi Notre territoire nécessite une grande mobilisation de bénévoles à travers plusieurs activités : la distribution alimentaires, la maraude,la friperie, l’accueil aux familles de prisonnier ou encore le secourisme et la jeunesse.Afin de mener à bien nos actions, nous avons besoin comme toutes les associations de ressources qui nous permettent d’agir etde s’équiper afin d’être là sur le terrain pour les plus démunis mais aussi en renfort pour les évènements de notre vie quotidienne.Mettre une petite pièce dans nos urnes c’est surtout un acte solidaire pour permettre à la Croix-Rouge française de continuerà lutter contre toutes les formes de précarité.C’est rassurer une personne en situation difficile, apporter un repas à une personne dans la rue, lutter contre l’illettrisme enapprenant à lire et à écrire, aider des sinistrés d’intempéries ou encore porter secours… C’est soutenir toutes les actions de laCroix-Rouge !Pour donner un sens supplémentaire à vos cadeaux, ou tout simplement faire un don, rendez-vous auprès des bénévoles de la délégation de corse du sud du 18 au 26 mai prochains.Vous rencontrerez nos bénévoles en ville, dans les grandes surfaces et lieux public diversTout au long de l’année, près de 60 000 bénévoles et 17 500 salariés de la Croix-Rouge française s’engagent pour venir en aideaux personnes vulnérables et lutter contre toutes les formes de précarité. Pour les Journées Nationales, qui se tiennent du 18 au26 mai 2019, ils seront plus que jamais au rendez-vous à travers la France entière pour mobiliser le plus grand nombre. Pendantune semaine, ils vont mettre toute leur énergie pour recueillir un maximum d’argent. nouveau planning pour la quête nationale de la Croix rouge.pdf (192.38 Ko)



