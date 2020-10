Journées Nationales de l'Architecture du 16 au 18 octobre 2020 Ghjurnati Naziunali di l'architettura trà u 16 è u 18 d'uttrovi

La Maison de l’Architecture de Corse développe des actions de promotion, de valorisation et de diffusion de la culture architecturale et sensibilise les professionnels et tous les publics aux enjeux de notre époque pour notre région.



La 5e édition des Journées Nationales de l’architecture se déroulera les 16, 17 et 18 octobre 2020.

Organisées par le ministère de la Culture, ces journées ont pour objectif de familiariser tous les publics aux enjeux de l’architecture et de leur fournir des clés de compréhension de cet art qui façonne nos territoires. A l'instar des Journées du Patrimoine, les Journées Nationales de l’architecture ont été initiées pour mettre en lumière l'architecture de chaque région.









Cette visite, ouverte au public par groupe de 10 personnes, sera commentée par Bernard Desmoulins et Michel de Rocca Serra (agence Orma Architettura), les architectes concepteurs qui présenteront la démarche architecturale qui a conduit à ce projet.



Elle sera suivie d’une conférence au Musée Fesch à partir de 18h30



Cette visite sera limitée en nombre de participants selon les règles sanitaires en vigueur et se fera sur inscription





A cette occasion, la Maison de l'Architecture de Corse propose de mettre en avant un ouvrage remarquable de la ville d’Ajaccio en organisant une visite de la Halle de la Place Campinchi vendredi 16 octobre à 17h00.Cette visite, ouverte au public par groupe de 10 personnes, sera commentée par Bernard Desmoulins et Michel de Rocca Serra (agence Orma Architettura), les architectes concepteurs qui présenteront la démarche architecturale qui a conduit à ce projet.Elle sera suivie d’une conférence au Musée Fesch à partir de 18h30Cette visite sera limitée en nombre de participants selon les règles sanitaires en vigueur et se fera sur inscription par ici.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer