Journées Napoléoniennes du 13 au 15 août Enfant d’Ajaccio, né le 15 août 1769, issu d’une famille modeste, Napoléon Bonaparte s’est hissé sur les toits de l’Europe pour devenir Empereur à trente-cinq ans ! Cette histoire débute au XVIe siècle quand les premiers Bonaparte s’installent à Ajaccio où ils sont d’abord de simples anonymes avant de s’imposer dans la société locale.



Leur destin bascule au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières, lorsque Carlo Maria Bonaparte, pétri d’ambition pour ses enfants, s’évertue à développer le patrimoine familial. Le résultat est unique dans l’histoire de l’Humanité car ses enfants domineront l’Europe pendant près de vingt ans.

Comme chaque année, les Journées Napoléoniennes organisées par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio du 13 au 15 août, rendront un vibrant hommage à la plus célèbre famille ajaccienne par un cycle de conférences, des reconstitutions, des défilés, de la danse, des jeux et, bien entendu, de la musique.



Programme Dimanche 13 août



11 h : Conférence en l’espace Jean Schiavo de Michel Vergé Franceschi, Professeur honoraire des Universités : Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier et dédicace de son dernier livre.

Espace Jean Schiavo de l’Office de Tourisme



19h à 20h : Bal et musique 1er Empire (Aria et Danses Imperiales)

Parvis de l’Office de Tourisme



Lundi 14 août



19h30 : Escarmouche au Bivouac

Le nom de Napoléon Bonaparte évoque le chef de guerre. Invincible pendant près de vingt ans, il aurait livré davantage de batailles qu'Alexandre le Grand, Hannibal et César, en traversant l'Europe, de l'Espagne à la Russie, mais aussi l'Égypte et la Syrie. Quelle est stratégie à l’origine de telles prouesses militaires ? Il s’agit avant tout d’un état d’esprit : avancer et dominer.

Toutefois, les combats ne se gagnent pas avec un seul homme et Napoléon bénéficie d’un outil incomparable : la Grande armée. Le soldat de l'Empire est d'une endurance stupéfiante et d’une exceptionnelle combativité. Sans cesse en mouvement, l’armée napoléonienne se distingue par sa vitesse de déplacement et, suivant l'expression consacrée, Napoléon gagne les batailles avec les jambes de ses soldats. Mais en 1808, tout vacille en Espagne et Napoléon intervient fermement pour rétablir la situation à son avantage.

La reconstitution du 14 août sur la Place du Diamant relatera un épisode de cette campagne qui s’est déroulée sur une grande partie de la péninsule ibérique. Les associations ajacciennes du 2ème régiment des chasseurs à pied de la garde Impériale, du Service de santé de la Grande Armée, la section Empire de l’Orchestre Aria et des Danses Impériales mettront en valeur ce moment tragique de l’histoire qui sème le doute quant à l’invincibilité de l’Empereur.

Place de Gaulle dite du Diamant



Mardi 15 août



11h : Conférence de Gaston Leroux-Lenci, Administrateur du Souvenir Napoléonien délégué pour la Corse : Quels étaient les liens de Napoléon 1er avec la franc-maçonnerie ? Et était-t-il un Frère ?

Espace Jean Schiavo de l’Office de Tourisme



18h Ateliers Danses 1er Empire et Jeux d’Antan (Danses Imperiales)

Parvis de l’Office de Tourisme



