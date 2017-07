Journées Napoléoniennes De Napoléon 1er à Napoléon III du 13 au 15 août I ghjurnati didicati à Napuliò è a so famiglia si farani trà u 13 è 15 d'aostu

Les Bonaparte arrivent à Ajaccio au début du XVIe siècle, Napoléon y nait en 1769 et, depuis 1860, certains membres de la famille sont inhumés en la Chapelle impériale. Une histoire, véritable conte de fée, qui se déroule de façon continue depuis cinq siècles, alternance de zones d’ombre et de lumière, de moments difficiles et d’instants de gloire. L’histoire des Bonaparte se confond avec celle de la ville. Ils l’ont vue naître, ont contribué à sa croissance et l’ont propulsée dans l’ère moderne.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Un patrimoine immense, héritage d’une famille aux deux Empereurs : Napoléon Ier et Napoléon III. Ajaccio sent Napoléon, Ajaccio respire Napoléon, Ajaccio est Napoléon. Tout, en ville, porte le sceau de la famille impériale : urbanisme, édifices culturels et cultuels, bâtiments civils, toponymie, histoire politique…



PROGRAMME Cette année, Les Journées napoléoniennes, organisées par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio du 13 au 15 août, rendront un vibrant hommage à Napoléon Ier et à Napoléon III qui ont tant fait pour leur ville d’origine.



Le dimanche 13 aout de 9h à 13h le lundi 14 aout de 8h à 19h & le 15 aout de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Exposition Service de Santé de la Grande Armée, à l’Office de Tourisme



Dimanche 13 août :



Défilé :

Rassemblement à 10h30, place Miot, départ des troupes à 11 h 30 avec l’ensemble des participants.

Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini/ Bd Danielle Casanova/ Quai Napoléon/ Rue Antoine Serafini

Bd 1er consul/ Place de Gaulle (Diamant)/ Av de paris/ Rue Ramaroni/Pascal Rossini/ Place Miot



12 h 00 : Ouverture officielle des Journées Napoléoniennes par les élus de la ville d'Ajaccio, place de Gaulle (Diamant). Devant le kiosque à musique de la place de Gaulle (Diamant), allocutions officielles, revue des troupes, aubade musicale, tirs au fusil.



Sur le bivouac Animations ouvertes au public, place Miot de 17h à 20h



- Ecole du soldat, manœuvres (pas de tirs aux fusils)

- Orchestre Aria

- Démonstrations des forgerons

- Démonstrations des géographes



Office de Tourisme, 18h Conférence « La gastronomie de la Révolution au 1er Empire »

Par Alain Pigeard, Président du Souvenir napoléonien, docteur en histoire et docteur en droit

A l'heure où les français se posent des questions sur leur alimentation, Mr PIGEARD présentera un aspect méconnu de la Révolution et du 1er Empire. Que mangeaient les Français durant ces deux périodes ? Quelles étaient les bases de cette gastronomie ? De nos jours pourrions-nous manger ces plats ?





Av 1er Consul de 18h à 19h

Escarmouche entre différents petits groupes ennemis : le 2ème régiment des Chasseurs à pied de la Garde d’Ajaccio, les troupes Tchèques, le 2ème Régiment des Chasseurs à pied de la garde Impériale de Saint Ghislain (Belgique). En support médical : le Service de Santé de la Grande Armée.



Défilé :

Rassemblement des troupes à 18 h 15 Place Miot, départ des troupes à 18 h 30.

Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini / Citadelle /Bd Danielle Casanova/ Rue du Roi de Rome/ Av. Eugene Macchini/ Av. 1er consul/ Rue Bonaparte/ Quai Napoléon/ Place Foch (Palmiers)

Arrêt 15 mn pour la fin de l’escarmouche puis Av. 1er consul/ Av. de Paris/ Av. Ramaroni/ Bd Pascal Rossini/ Place Miot.



Cour du Musée Fesch-Palais des Beaux-arts de 20h à 20h30

Bal du second Empire avec Empreintes Impériales.





Lundi 14 août



Défilé :

Rassemblement à 10h30, place Miot, départ des troupes à 11h 00.

Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini/ Bd Danielle Casanova/ Quai Napoléon/ Rue Antoine Serafini

Bd 1er consul/ Place de Gaulle (Diamant)/ Arret 30 mn puis Av. de Paris/ Av. Ramaroni/ Place Miot





Sur le bivouac Animations ouvertes au public, place Miot de 17h à 20h



- Ecole du soldat, manœuvres

- Répétition bataille du 14/08 avec musiques

- Démonstrations des forgerons

- Démonstrations des géographes



Office de Tourisme, 18h Conférence « L’armée française sous la Révolution et le 1er Empire »

Par Gaston Leroux-Lenci, Délégué du Souvenir napoléonien région Corse, Lieutenant-colonel (rc) du Service de santé des armées.

Mr Gaston LEROUX-LENCI, au travers de sa conférence, s'attachera à montrer l'évolution de l'armée royale qui deviendra l'armée révolutionnaire puis celle de Napoléon 1er. De même, il présentera cette armée tant au niveau de son organisation, que de sa stratégie et de son armement.





Cour du Musée Fesch-Palais des Beaux-arts de 19h30 à 20h30

Bal du premier Empire avec Danses Imperiales

Bal du second Empire avec Danses Kallisté Valses



Plage du Trottel

20h30 à 21h15 Concert " Napoléon, l'Empire et la musique" par le duo Erato

21h30 Débarquement de Napoléon 1er et de son état-major, passage en revue des troupes

21h30 grande bataille sur la plage avec l’ensemble des troupes et des musiques.

23h00 retour au bivouac





Mardi 15 août



9h30 : Ouverture des cérémonies officielles

10h : Messe en la Cathédrale de la Miséricorde

11h30 : Dépôt de gerbes à la Maison Bonaparte

11h45 : Dépôt de gerbes et ravivage de la flamme de la Légion d’honneur, Place Foch (palmiers)



Animations offertes par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio



Téléchargez le programme en cliquant sur le pièce jointe ci-dessous Programme-journées-napoléoniennes-2017-BD.pdf (3.38 Mo)



Circulation et Stationnement A cette occasion la circulation et le stationnement seront réglementés comme ceci :



A compter du samedi 12 août 2017 à 14h jusqu'au mardi 15 août 17h

Stationnement interdit parking Place Miot au centre dans les deux sens de circulation, 2 emplacements en épi à côté du manège, 4 premiers emplacements derrière le Centre Administratif



Le dimanche 13 août la circulation sera stoppée :



de 11h30 à 13h00 Place Miot, Bd Pascal Rossini, Bd Danièle Casanova, Quai Napoléon, Av Antoine Serafini, Av du Premier Consul, Place de Gaulle



de 13h00 à la fin du défilé Av de Paris, Rue du Docteur Ramaroni, Bd Pascal Rossini, Place Miot



de 18h30 à 19h30 Place Miot, Bd Pascal Rossini, Bd Lantivy, Bd Danièle Casanova, Rue Roi de Rome, Av Eugène Macchini, Av du Premier Consul, Rue Bonaparte, Quai Napoléon, Place Foch



de 19h30 à la fin du défilé Av du Premier Consul, Av de Paris, Av du Docteur Ramaroni, Bd Pascal Rossini, Place Miot



Le stationnement sera interdit de 17h à 19h30

Quai de la République portion comprise entre le Quai Napoléon et l'hôtel de ville



La circulation sera interdite dans les deux sens de circulation de 17h à 19h Av du Premier Consul





Le lundi 14 août 2017 la circulation sera stoppée :

de 11h à 12h Place Miot, Bd Pascal Rossini, Bd Danièle Casanova, Quai Napoléon, Av Antoine Serafini, Bd du Premier Consul, Place de Gaulle



de 12h à la fin du défilé Av de Paris, Av du Docteur Ramaroni, Place Miot



La Circulation sera interdite et une déviation sera mise en place de 21h15 à la fin du défilé Bd Pascal Rossini



Retrouvez l'arrêté en cliquant sur la pièce jointe





17-2859 JOURNEES NAPOLEONIENNES.pdf (1.36 Mo)



