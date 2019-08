Journées Napoléoniennes 1769 – 2019 De Bonaparte à Napoléon Ier Enfant d’Ajaccio, né le 15 août 1769, issu d’une famille modeste, Napoléon Bonaparte s’est hissé sur les toits de l’Europe pour devenir Empereur à trente cinq ans !



Cette histoire débute au XVIe siècle lorsque les premiers Bonaparte s’installent à Ajaccio où ils sont d’abord de simples anonymes avant de s’imposer dans la société locale. Leur destin bascule au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières, lorsque Charles-Marie Bonaparte, pétri d’ambition pour ses enfants, s’évertue à développer le patrimoine familial.



Le résultat est unique dans l’histoire de l’Humanité, car parmi ses enfants, il y aura un empereur, trois rois, une reine, un prince, une princesse et une grande duchesse. Napoléon, Joseph, Louis, Jérôme, Caroline, Lucien, Elisa et Pauline domineront l’Europe pendant près de vingt ans.







En cette année anniversaire, les Journées Napoléoniennes, organisées par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio du 13 au 15 août, rendront un vibrant hommage à Napoléon, l'enfant d'Ajaccio !!



Au programme :



EXPOSITIONS /Les 13 et 14 AOÛT DE 8h à 19h & le 15 AOÛT de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h A l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio



BIVOUAC / 13, 14 et 15 AOÛT animations le 13 et le 14/08 de 16h à 22h Place Miot



DÉFILES / Les 13 et 14 AOÛT En centre-ville, place Miot, Place Foch, cours Napoléon et Place de Gaulle

MARDI 13 AOUT Défilé : Rassemblement à 10h30, place Miot, départ des troupes à 11h15 avec l’ensemble des participants. Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini/ Bd Danielle Casanova/ Quai Napoléon/ Rue Antoine Serafini/Bd 1er consul/ Place de Gaulle (Diamant)

Défilé de l’Escarmouche : Rassemblement des troupes à 17h00 Place Miot, départ des troupes à 17h 30Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini / Rue Soeur Alphonse / Rue Forcioli Conti / Citadelle



MERCREDI 14 AOUT Défilé des Aigles : Cours Napoléon Rassemblement à 11h, rond point de la Gare, départ des troupes à 11 h 15

Défilé de l’Escarmouche : Rassemblement des troupes à 17h Place Miot, départ des troupes à 17h30 Parcours : Place Miot/ Bd Pascal Rossini / Av. Eugene Macchini/ Av. 1er consul/ Place Foch (Palmiers) Défilé de la soirée au Casone : Rassemblement des troupes à 20h15 Place De Gaulle (Diamant), départ des troupes à 20h30 Parcours : De Gaulle (Diamant)/ Avenue de Paris /Cours Grandval / Place d’Austerlitz (Casone)



ESCARMOUCHES / 13 AOÛT 18h à 19h Citadelle et 14 AOÛT 18h à 19h Av du 1er Consul



BALS EMPIRE / Le 13 AOÛT Cour du Musée Fesch-Palais des Beaux-arts 19h : Bal Second Empire avec l’association Empreintes Impériales ,Place De Gaulle (Diamant) 21h : Soirée Danses et Musique

14 AOÛT Cour du Musée Fesch-Palais des Beaux-arts 19h30 : Bal Premier Empire avec l’association Danses Impériales et 15 AOÛT Parvis de l’Office de Tourisme – Boulevard du Roi Jérôme De 16h à 17h30 : Atelier de danses 1er Empire de l’association Danses Imperiales



MUSIQUE/ Les 13,14 et 15 AOÛT Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, place Abbatucci, Place Foch et Place Trottel

Les 13 et 14 Août, Parvis de l’Office de Tourisme à partir de 10h30 : la Princesse Barouline, Crève-cœur et leur orgue de barbarie à anches ThibouvilleLe Mardi 13 AoûtPlace Trottel à 16h30 : Orchestre ARIA & la Musique Ecossaise d’ADMCPlace du de Gaulle ( Diamant) à 21h : Soirée Danses et MusiqueLe

Mercredi 14 Août Cour du Musée Fesch à 16h30 : Intermède musical par l’Orchestre Aria et les cornemuses écossaises d’ADMC durant les délibérations du jury du Grand Prix de l’Uniforme.Place Abbatucci à 17h : la Princesse Barouline, Crève-cœur et leur orgue de barbarie à anches Thibouville.

Le Jeudi 15 Août Place Foch (Palmiers) à 11h : Mini concert des cornemuses écossaises d’ADMC



CONFÉRENCES / 13,14 et 15 AOÛT à 14h30 Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio – Espace Jean Schiavo

Mario Ferreri La découverte de la lithographie et son introduction en France 13 août - 14h30 - Office de Tourisme Entrée libre



Philippe Perfettini Napoléon enfant d’Ajaccio 14 août - 14h30 - Office de Tourisme Entrée libre



Gaston Leroux-Lenci Les prisonniers de guerre durant la Révolution et le 1er Empire 15 août - 15h - Office de Tourisme Entrée libre



SOIRÉES / DANSES et MUSIQUE 13 AOÛT 21h place de Gaulle et 14 AOÛT 21h RECONSTITUTION DE LA BATAILLE d'AUSTERLITZ LE 14/08 place du Casone



CÉRÉMONIES OFFICIELLES/15 AOÛT En centre-ville

Cérémonies officielles en présence de l’ensemble des troupes 9h30 : Ouverture des cérémonies officielles 10h : Messe en la Cathédrale de la Miséricorde 11h30 : Dépôt de gerbes à la Maison Bonaparte 11h45 : Dépôt de gerbes et ravivage de la flamme de la Légion d’honneur, Place Foch (Palmiers)



