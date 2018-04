Journées Européennes des metiers d'art 7 et 8 avril Ghjurnati Aurupeani di i mistieri di l'arti i 7 è 8 d'aprili

Les artisans d'art membres du collectif ART LAB NET, vous accueillent pour des démonstrations de savoir-faire et de vente les 7 et 8 avril place de la Cathédrale d'Ajaccio.





