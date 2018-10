Journée porte ouverte de la Maison de Services au Public des Jardins de l'Empereur (MSAP) le 10 octobre 2018 Una ghjurnata pà scopra a MSAP in u quartieru di i "Jardins de l'Empereur", u 10 d'uttrovi

Depuis plusieurs mois, à l’initiative de la Ville d’Ajaccio, un nouveau service de proximité s’est implanté au sein du quartier des Jardins de l’Empereur : la Maison de Services au Public.

Cette structure est officiellement née après la signature de la convention locale de la MSAP du quartier des JDE de la ville d'Ajaccio par M. le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud, M.le Maire de la Ville d’Ajaccio, gestionnaire de la MSAP et différents partenaires : AFPA ,CAF, CPAM, Pôle Emploi ,Délégué du Défenseur des Droits.

Elle est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et a vocation à accompagner les habitants dans leurs démarches administratives et dans l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires

Dans le cadre de la semaine nationale, 'Les Maisons vous ouvrent leurs portes du 8 au 13 octobre 2018', la Maison de services au public des Jardins de l'Empereur organise le 10 octobre 2018 de 9h à 12 h une journée porte ouverte.









OBJECTIFS Permettre aux usagers du quartier et de façon plus générale aux administrés de la commune de visiter les locaux de la MSAP des Jardins de l'Empereur et de rencontrer les partenaires qui présenteront leurs missions et services.

Familiariser les habitants avec l’offre de services proposée au sein de la Maison de Services au Public des Jardins de l’Empereur.

PROGRAMME Du 10 octobre de 9h à 12h Le déroulement de cette journée porte ouverte s’effectuera grâce à la participation des différents partenaires de la MSAP :



—AFPA

·Présentation de l’offre de formation de L’AFPA



— CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE-DU-SUD

·Temps d’information sur la création de l’espace personnel caf.fr , démarches en ligne, prestations



— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD

·Atelier prévention santé

·Un stand télé services

·Un stand aide sociale et solidarité



—POLE EMPLOI

·Démonstration de l’offre de service digitale :

- Les Services en ligne pole-emploi.fr

- L’emploi store



—MISSION LOCALE D’AJACCIO

·Présentation de l’offre de service de la MILO et information sur les services d'accompagnement jeunes 16-25 ans



—AVA BASTA

· Présentation de l’association

· Présentation de l’action « I Paceri »



—ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES DE LA CORSE

·Sensibilisation, information et prévention sur le Diabète.

·Présentation de 7 ateliers gratuits au bénéfice des patients de maladies chroniques dans le cadre de la PRAMCA (Plateforme Régionale d'Accompagnement du Malade Chronique vers l'Autonomie)



—CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PAYS AJACCIEN /MAISON DES AINES

·Présentation du Centre intercommunal d’action sociale de ses missions et services proposés

·Présentation de la Maison des ainés et des activités proposées

·Présence d’une assistante sociale



—CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AUX DROITS DE CORSE DU SUD

·Présentation du CDAD de ses missions et services proposés





