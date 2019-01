Journée mondiale des Lépreux Ghjurnata mundiali di i liparosi, pudeti fà i doni i 25, 26 è 27 di ghjinnaghju

L’Ordre de Malte lance une campagne de sensibilisation et d’appel aux dons les 25, 26 et 27 janvier.



La lèpre, une maladie qui paraît bien éloignée des préoccupations de nos sociétés modernes ... Les chiffres font pourtant froid dans le dos : toutes les 2 minutes, une nouvelle personne est atteinte dans le monde... On compte environ 3 millions de lépreux et les traitements ciblent 7 900 personnes. « Même si la tendance sur 10 ans indique un déclin progressif du nombre de nouveaux cas détectés dans le monde (de 249 007 en 2008 à 210 671 en 2017), la prévalence enregistrée de la lèpre s’élevait à 192 713 cas à l’échelle mondiale fin 2017, soit une hausse de 20 765 cas par rapport à 2016* », souligne l’association catholique hospitalière l’Ordre de Malte à l’occasion de sa campagne de sensibilisation d’appel aux dons.

10 000 quêteurs bénévoles mobilisés Les 25, 26 et 27 janvier, pour la Journée mondiale des Lépreux, 10 000 quêteurs bénévoles sont mobilisés, à travers plus de 100 délégations, pour solliciter la générosité́ du public. La « maladie de la pauvreté » touche les populations isolées et coupées des systèmes de santé : « Stigmatisés, les lépreux souffrent donc non seulement de cette maladie qui lèche la peau et mord les nerfs, mais aussi d’abandon puisqu’ils sont alors exclus de la société, même une fois guéris ! » A travers ses campagnes annuelles de sensibilisation, l’Ordre de Malte, rappelle également que cette maladie touche 150 pays dans le monde et qu’un monde sans lèpre sera vecteur de progrès pour l’humanité.



*Source : OMS.

