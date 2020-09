Journée du Patrimoine : Apprendre pour la vie ! Les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation dans le patrimoine et le rôle du patrimoine dans l’éducation. Ce patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir vous







Idées nouvelles

Ressource précieuse pour l’éducation, le patrimoine éducatif est aussi une porte vers le patrimoine commun de l’Europe et un héritage qui s’offre à nous aujourd’hui. À une époque où les modifications de notre environnement sont une préoccupation majeure, nous pouvons exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant à nos besoins actuels. Le patrimoine a le potentiel d’offrir des solutions créatives et peut nous aider à voir notre passé comme un vecteur d’idées nouvelles pour construire un autre demain.



Rôle des Bonaparte

La Ville d’Ajaccio propose différents événements s’articulés autour du rôle que les Bonaparte ont joué pour le développement de l’éducation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine au niveau européen mais également autour du rôle fondamental de leur éducation dans leur réussite. D’autres manifestations seront relatives à l’histoire de l’éducation à Ajaccio à travers quelques-uns de ses éléments patrimoniaux fondamentaux : citadelle, groupe épiscopal de Saint-Jean, rue des écoles, les Milelli...



Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos ainsi que le respect des gestes barrière. La programmation des Journées du Patrimoine est susceptible d’être modifiée selon l'évolution du contexte.

L’éducation est un élément essentiel des Journées européennes du patrimoine depuis le lancement de cette initiative et elle est intimement liée à tout ce que nous entreprenons. Elle sous-tend les nombreux événements qui ont lieu à travers l’Europe chaque année, qu’il s’agisse d’un atelier pratique en petit groupe ou d’une exposition en ligne destinée à un large public. L’objectif pour les Journées européennes du patrimoine 2020 est de laisser une trace qui illustre tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. L’ambition est de nous reconnecter aux connaissances, aux traditions et aux savoir-faire qui définissaient jadis notre lieu de vie, et, ce faisant, de réinventer ce que signifie l’éducation pour le XXIe siècle.Ressource précieuse pour l’éducation, le patrimoine éducatif est aussi une porte vers le patrimoine commun de l’Europe et un héritage qui s’offre à nous aujourd’hui. À une époque où les modifications de notre environnement sont une préoccupation majeure, nous pouvons exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant à nos besoins actuels. Le patrimoine a le potentiel d’offrir des solutions créatives et peut nous aider à voir notre passé comme un vecteur d’idées nouvelles pour construire un autre demain.La Ville d’Ajaccio propose différents événements s’articulés autour du rôle que les Bonaparte ont joué pour le développement de l’éducation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine au niveau européen mais également autour du rôle fondamental de leur éducation dans leur réussite. D’autres manifestations seront relatives à l’histoire de l’éducation à Ajaccio à travers quelques-uns de ses éléments patrimoniaux fondamentaux : citadelle, groupe épiscopal de Saint-Jean, rue des écoles, les Milelli...

Vendredi 18 septembre Ajaccio en détails

Rendez-vous : Contacter Canopé au 04.95.50.90.00 ou 08 – 06.98.80.29.77

Début de la conférence : 15h00

Nombre limité de places : Contacter Canopé au 04.95.50.90.00 ou 08 – 06.98.80.29.77



Le CAUE de Corse propose de présenter l’histoire d’Ajaccio à travers quelques détails du patrimoine bâti qui ne sont pas, ou peu, visibles pour un œil non averti. Une exposition sur ce thème est également réalisée en partenariat entre le CAUE et le Lycée professionnel Jules Antonini par les élèves de la section Assistants Architectes.



Patrimoine et éducation à Ajaccio : Un couple millénaire gardien de l'identité et de l'histoire d'Ajaccio

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Début de la conférence : 18h30 par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio

Durée de la conférence : 1h30

Nombre limité à 30 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 /



Il n’y a pas d’éducation sans patrimoine, il n’y a pas de patrimoine sans éducation. Véritable flambeau de l’histoire ajaccienne, éducation et patrimoine forme un couple millénaire qui a su imprimer sa marque dans toutes les époques et dans tous les contextes. De l’Antiquité à nos jours, il a donné à cette ville une dynamique et un charme qui se révèle dans ses édifices et dans ses traditions les plus célèbres. L’équipe du musée Fesch vous invite donc à découvrir cette relation singulière qu’entretiennent ces deux concepts, véritables gardiens de l’identité de la Cité Impériale. La conférence est assurée par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio.

Le port du masque est obligatoire, la distanciation sociale de rigueur . Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil du musée.

Contacter Canopé au 04.95.50.90.00 ou 08 – 06.98.80.29.7715h00Contacter Canopé au 04.95.50.90.00 ou 08 – 06.98.80.29.77Le CAUE de Corse propose de présenter l’histoire d’Ajaccio à travers quelques détails du patrimoine bâti qui ne sont pas, ou peu, visibles pour un œil non averti. Une exposition sur ce thème est également réalisée en partenariat entre le CAUE et le Lycée professionnel Jules Antonini par les élèves de la section Assistants Architectes.Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch18h30 par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio1h30Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 / phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr Il n’y a pas d’éducation sans patrimoine, il n’y a pas de patrimoine sans éducation. Véritable flambeau de l’histoire ajaccienne, éducation et patrimoine forme un couple millénaire qui a su imprimer sa marque dans toutes les époques et dans tous les contextes. De l’Antiquité à nos jours, il a donné à cette ville une dynamique et un charme qui se révèle dans ses édifices et dans ses traditions les plus célèbres. L’équipe du musée Fesch vous invite donc à découvrir cette relation singulière qu’entretiennent ces deux concepts, véritables gardiens de l’identité de la Cité Impériale. La conférence est assurée par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio.

​Samedi 19 septembre Le Palais Fesch et la Chapelle impériale

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de Covid 19 (masque obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).



Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter de présentation de l’exposition temporaire 2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions.



2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de Covid-19 (masque obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).



À l’occasion de la restauration de quatorze tableaux de ses collections, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts a souhaité revenir sur le travail effectué dans ce domaine depuis dix ans, ainsi que sur l’incroyable enrichissement des ses collections durant ces années, grâce à de généreux donateurs et aux achats de la Ville d’Ajaccio.





Napoléon, le patrimoine et l'éducation



Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon Ier

Départ de la visite : 09h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure

Nombre limité à 20 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 /



Descriptif : En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront le site emblématique de la place d’Austerlitz, communément appelée Casone par les Ajacciens. Ce lieu est entré dans l’histoire en tant que refuge du petit Napoléon qui y serait venu enfant pour étudier. L’endroit est donc particulièrement désigner pour parler des rapports étroits entre l’éducation reçue par les Bonaparte et leur réussite, de leur rôle dans le développement de l’éducation dans l’Empire et les royaumes dont ils ont eu la charge, ainsi que leur implication dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Palais Fesch, 50 rue du cardinal FeschDe 09h15 à 18h00Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de Covid 19 (masque obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter de présentation de l’exposition temporaire 2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions.Palais Fesch, 50 rue du cardinal FeschDe 09h15 à 18h00Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de Covid-19 (masque obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).À l’occasion de la restauration de quatorze tableaux de ses collections, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts a souhaité revenir sur le travail effectué dans ce domaine depuis dix ans, ainsi que sur l’incroyable enrichissement des ses collections durant ces années, grâce à de généreux donateurs et aux achats de la Ville d’Ajaccio.Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon I09h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)environ 1 heureRéservations obligatoires au 04.95.26.26.29 / phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront le site emblématique de la place d’Austerlitz, communément appelée Casone par les Ajacciens. Ce lieu est entré dans l’histoire en tant que refuge du petit Napoléon qui y serait venu enfant pour étudier. L’endroit est donc particulièrement désigner pour parler des rapports étroits entre l’éducation reçue par les Bonaparte et leur réussite, de leur rôle dans le développement de l’éducation dans l’Empire et les royaumes dont ils ont eu la charge, ainsi que leur implication dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer