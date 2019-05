Journée de prévention contre la violence et les conduites à risques le 22 Mai à partir de 10h sur "Les Hauts de Bodiccione" Dans le cadre de la Mission de Service Civique de la DGA, Développement Social, Culture, Sportif et Vie des Quartiers de Monsieur Petrucci, la Ville organise, à l’initiative de la Mission Citoyenneté qui accueille des jeunes volontaires en mission de Service Civique, une manifestation contre les violences et les conduites à risques qui concernera plus de 60 jeunes inscrits au centre social des Salines, des Jardins de l’Empereur, de l’APF, de l’EREA

Ce projet a été mis en œuvre en partenariat avec un comité de pilotage créé avec des acteurs de la prévention des conduites à risques et un jeune volontaire en mission de service civique.

Il prend le relai du projet "LUMOS" réalisé en octobre 2018.





C'est toujours un support ludique fondé sur le monde virtuel et onirique qui est utilisé par la Mission Citoyenneté, qu'utiliseront les participants sur un grand terrain mis à disposition par Logirem aménagé en parcours médiéval par l'Association "Historia et Fantasia" et "l'Etrange Atelier ".

Les jeunes participeront à des ateliers et énigmes dont l'objectif est la prévention des conduites à risques, les violences et l'addiction tabac cannabis…

Ce projet est mis en œuvre par la Mission Citoyenneté, grâce à la participation du Conseil départemental d'accès aux Droits 2A, de l'ANPAA, de la DDPJJ; de la Mildeca, de la DRJSCS ET du Cispd de la Capa.

Les associations Anpaa 2A; CDAD 2A" Thé à trois"; " Historia et Fantasia" et "Coopérative Jeunes" animeront cette manifestation qui sera suivie d'une remise de prix et d'un gouter.



