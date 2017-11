Journée d'information pour les séniors

La finalité de cette journée est de sensibiliser et d’informer tous les séniors de la CAPA sur les services, activités, animations qui leurs sont où seront accessibles l’année prochaine. : Culture, sport, création, bien être, bien vieillir etc. Le futur Centre Intercommunal d'Action Social sera également présenté



Déroulement de la journée

9h30 : Accueil avec un café et des viennoiseries

10h00 : Discours des officiels (Président de la CAPA, Maires, représentant du Département de Corse du Sud, etc.)

10h30 : Présentation des animations, informations collectives, ateliers, activités proposés par le pôle séniors par le biais de la Maison des Aînés sous forme d’une projection vidéo entrecoupée de scénettes théâtrales écrites et jouer par des retraités.

11h30 : Apéritif

12h30 : Repas

14h-18h : Thé dansant avec une animation musicale

Partenaires - Financeurs :

Le Conseil Départemental De Corse du Sud