Journée STAR WARS au centre social Saint Jean

Samedi 26 mai à partir de 9 heures 30, le centre social de Saint Jean organise une journée sur le thème de "Star Wars", dans ses locaux situés avenue Maréchal Moncey 6 rue Cardinali.

Plusieurs générations de fans de la célèbre saga pourront assister à cette journée inédite qui proposera plusieurs activités jusqu'à 17 heures :



Exposition de collectionneurs (accès libre)



Atelier dessins/ coloriage enfants (accès libre)



Atelier photos avec décor et personnages STAR WARS (accès libre)



Atelier sabre laser avec Corsica Light Saber Academy : initiation et démonstration, par groupe de 5 (3 inscrits à l’avance-2 inscriptions sur place)

Cadence des ateliers : toutes les 20 minutes

(Il sera remis à chaque participant un droit d’accès à la salle avec horaires de passage)



Atelier jeux de société Star Wars et construction de puzzle 3D (accès libre- limité à 20 participants)



Espace lecture (accès libre) : mise à disposition de livres sur le thème STAR WARS à lire ou à feuilleter tout simplement (emplacement de lecture : amphithéâtre)



Atelier maquillage (accès libre)



Atelier cinéma (documentaires-making of) (accès libre)

Places limitées à 30 personnes

Durée de la séance : 40 minutes



Atelier jeux vidéo en réalité augmentée: par groupe de 4 sur inscription

Durée d'une séance : 20 minutes

(Il sera remis à chaque participant un droit d’accès à l’espace avec l’horaire de passage)



Déambulation des personnages STAR WARS avec l'association "la XXème Légion"

toute la journée avec séances photos



Spectacle STAR WARS : de 14h à 15h, pour enfants présenté par " TUTT'IN FESTA"



Informations et inscriptions pour les collectionneurs désirant exposer au 06 11 53 29 65



Que la force soit avec vous !!!