Journée Portes ouvertes à la MSAP des Jardins de l'Empereur mercredi 6 juin La MSAP des Jardins de l’Empereur organise une journée portes ouvertes le mercredi 6 Juin de 9 h à 16 h.

En partenariat avec la CPAM, CAF, Mission locale, AVA Basta, Pôle emploi, le défenseur des droits et l’association des diabétiques de Corse.



Programme :



POLE EMPLOI

Toute La Journée

Démonstration de l’offre de service digitale :

• Les Services en ligne pole-emploi.fr

• L’emploi store



CPAM

10h à 12h

Atelier d’information : la prévention cancer, dépistage, prévention dentaire, asthme et diabète,

précarité.

Toute La Journée

Temps d’information pour la création de l’espace personnel Ameli.fr et mise à jour de carte Vitale



CAF

Toute La Journée

Temps d’information sur la création de l’espace personnel caf.fr , démarches en ligne, prestations



MISSION LOCALE

Toute La Journée

Présentation de l’offre de service de la MILO et information sur les services d'accompagnement

jeunes 16-25 ans



AVA BASTA

10h à 12h

Atelier de groupe sur l’information des droits et des démarches liées au séjour (regroupement

familial, Visas, renouvellement de titre, )

Toute La Journée

Atelier individuel d’information sur l’action « I Paceri »



DELEGUE DU DEFENSEUR DES DROITS

Toute La Journée

Temps d’information sur les domaines de compétence et les moyens d'action du délégué du Défenseur

des droits



ASSOCIATION DES DIABETIQUES DE CORSE

Toute la journée

Temps d’information et de prévention sur le diabète







