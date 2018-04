Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation Ghjurnata naziunali pà ùn scurdacci micca di l'eroi è di vittimi di a dipurtazioni

Cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la Déportation au Monument aux Morts, place Charles de Gaulle.







Programme 11h15: Mise en place terminée des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens combattants, des autorités civiles et militaires et de la Musique municipale.

11h30 : Arrivée de M. le Préfet de Corse et des personnalités qui l’accompagnent

- Honneurs (le clairon sonne «Aux champs»)

- Intervention de scolaires sur la tragédie de la Déportation

- Lecture du message des déportés par Mme Noëlle Vincensini, rescapée de Ravensbrück.

- Dépôt de gerbes

- Sonnerie aux Morts

- Minute de silence

- Marseillaise

- Chant des Marais (sono-en langue corse Cantu di i pantani par le groupe Cinqui so)

- Chant des Partisans (Musique municipale)

- M. le Préfet de Corse et les personnalités qui l’accompagnent sont conviés par M. le Directeur de l’ONACVG de la Corse-du-Sud à venir saluer les porte-drapeaux, les délégations d’associations d’anciens combattants et les autorités civiles et militaires (marche de la Garde consulaire à Marengo)

- Fin de la cérémonie

Accueil Envoyer à un ami Imprimer