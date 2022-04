Journée Mondiale Parkinson 2022 Samedi 23 avril Ghjurnata mundiali pà luttà contr'à a malatia di Parkinson, sabbatu u 23 d'aprili

À l’occasion de la Journée mondiale Parkinson qui a lieu le 11 avril, les comités de l’association organisent des événements à travers toute la France de début avril à fin mai.



Des moments d’information pour mieux comprendre la maladie, son fonctionnement, le rôle des traitements, les aides, les bonnes pratiques qui permettent d’améliorer le parcours de soins et plus largement le parcours de vie.

L’occasion également d’échanger entre pairs et de partager des moments de convivialité.



Le thème de cette année sera "Vivre avec Parkinson, dans ce cadre des exposés et des échanges seront organisés samedi 23 avril 2022 de 14h à 17h dans la salle de délibération du conseil municipal d'Ajaccio en entrée libre ouverte à tous.





Programme Conférences : Le Parkinson c’est quoi ?

Dr Christine Manzac, neurologue, CH d’Ajaccio



Le corps dans tous ses états !

Mathieu Vanherrenthals, kinésithérapeute



Parole, écriture et Parkinson, comment agir ?

Marion Pierlot, orthophoniste



Relacher le corps !

Elise Lodolo, sophrologue



Exercices physiques et sport, nos alliés !

Julien Trehorel, professeur de gym

