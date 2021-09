Journée Mondiale Alzheimer samedi 25 septembre France Alzheimer organise chaque année en septembre une journée mondiale pour sensibiliser le public aux diverses maladies neurovégétatives.



Rendez-vous le samedi 25 septembre à partir de 10h au Lazaret Ollandini pour une journée de rencontre et de soutien au familles et leurs proches.



Thème de cette année : Rendez-vous au pied de l’Arbre.



France Alzheimer Corse « U Vaghjimu », organise cette manifestation, dans le cadre de son combat contre la maladie.



La semaine du 18 au 26 septembre, semaine réservée à la quête sur la voie publique



Le samedi 25 septembre, journée de rencontre et de soutien aux familles et leurs proches atteins de la maladie.



Informations : 04 95 28 91 02 / 06 03 64 45 78



Accueil Envoyer à un ami Imprimer