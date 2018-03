"Joue et construis ton quartier en Lego", samedi 31 mars au centre social de Saint-Jean Avec "Le Petit Atelier" la Ludothèque d'Ajaccio

C'est dans le cadre de la préparation de l'exposition de Saint-Jean "Ajaccio à travers le Temps" que "Le Petit Atelier" invite petits et grands à venir partager un moment convivial et familial autour d'espaces de jeux et de constructions en Lego dans les locaux du Centre Social de Saint-Jean samedi 31 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.



le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires , ainsi que par Lego®, JouéClub et Festa Zitellina®, se déplacera aussi au Centre Social des Salines, à la Maison de Quartier des Cannes, à la médiathèque et auprès de l'association de quartier des Jardins de l'Empereur.



www.ludotheque-corse.fr

Tel: 07-83-88-35-30









Ce projet soutenu par la Ville d'Ajaccio, la CAPA,, ainsi que par Lego®, JouéClub et Festa Zitellina®, se déplacera aussi au Centre Social des Salines, à la Maison de Quartier des Cannes, à la médiathèque et auprès de l'association de quartier des Jardins de l'Empereur.

"Aiacciu à u filu di u Tempu" in San Ghjuva Pour rappel, l'exposition "Ajaccio à travers le Temps" se déroulera du mercredi 18 au mercredi 25 avril à l'école primaire de Saint Jean.

