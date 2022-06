Jeudi 30 juin la citadelle dévoile sa programmation festive

Ghjovi u 30 di ghjugnu, a citatella ci faci cunnoscia a so prugrammazioni

De 19h30 à 22h00, ce jeudi, les visiteurs déambuleront au cœur de la citadelle pour découvrir des aménagements temporaires, une scénographie artistique et profiter du tout à la Ghinghetta di a citadella. On ne vous en dit pas plus, c'est à voir, c'est à vivre ! Hè viva !



L'activation de la citadelle, c'est la proposition d'un programme d'animations festives pour commencer à s'emparer du potentiel en matière culturelle et économique de ce patrimoine historique. Un patrimoine exceptionnel qui est aussi et désormais un lieu de vie et de rencontres.

Le programme est dévoilé jeudi.

La citadelle est ouverte au public toute l'année, prenez-y vos habitudes



