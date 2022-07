Jeu concours Instagram « Aiò Festival 2022 » Eccu u rigulamentu di u ghjocu « Aiò Festival 2022 »

Retrouvez ici le règlement du jeu concours qui se déroule du 20 au 27 juillet 2022 sur notre profil Instagram « @citadaiacciu » !



📣 Jeu concours Instagram « Aiò Festival » Edition 2022 🎁 Et si vous tentiez de gagner un lot de 2 places en fosse or, d'un montant de 98€ pour le concert de OrelSan le 2 août 2022 au Théâtre de verdure du Casone ? 🎶 Pour participer rapidement : 1 Abonnez-vous à notre profil Instagram @citadaiacciu ( https://bit.ly/2Ggwy7t ) ainsi que celui du Aiò Festival @aiofestival ( https://bit.ly/3v19rVb 2 Likez le post sur notre profil et identifiez un ami en commentaire. 3 Partagez le post en story et laissez faire la chance ! 😁 Résultat du concours le 27 juillet 2022 🍀



L'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio est point de vente officiel du Aiò Festival. Pour vous procurer vos places il vous suffit soit de vous rendre à l'espace boutique de l'Office de Tourisme soit sur la billetterie ligne ici : (Participation du 20 juillet 2022 (12h00) au 27 juillet 2022 (12h00))



