Jean-François Rosecchi invité de Racines de ciel jeudi 15 septembre Jean-François Rosecchi sarà l'invitatu di Racines de ciel cù Sandra Alfonsi. Parlarani di u so rumanzu "La vertu des paysans (Omara 2022).

Jean-François Rosecchi sera l’invité de Racines de ciel avec Sandra Alfonsi, ils évoqueront notamment son roman La Vertu des paysans (éd. Omara, 2022).

Jeudi 15 septembre 2022 à 18h30 à visionner sur la page Facebook de Racines de ciel.





Biographie Jean-François Rosecchi est né à Ajaccio, en 1980. Professeur agrégé de philosophie au lycée Laetitia et en classes préparatoires à Bastia, il publie la nouvelle Ludwig, du recueil collectif Tonu è Timpesta, en 2019. Il est également traducteur de littérature en langue corse (Murtoriu de Marc Biancarelli, Actes Sud, 2012 ; A Timpesta de Shakespeare, Colonna éditions, 2018) et de philosophie en langue anglaise. La Vertu des paysans, paru en 2022 chez Òmara éditions, est son premier roman édité. Il se présente sous forme bilingue, accompagné d’une traduction de Jean-Yves Acquaviva.



Résumé de L’OUVRAGE traité La Vertu des paysans

La Vertu des paysans est un roman crépusculaire, tant par le style que par la thématique abordée. Il y est question d’un narrateur qui, à cheval entre plusieurs périodes (des années 70 à un aujourd’hui fictif) assiste à ce qui lui semble être la déchéance du monde.



Ce narrateur – non nommé – ne quitte que rarement son statut de pur témoin, voire de chroniqueur à la Sebald lorsque ses pas le mènent en Corse au moment des guerres entre nationalistes. Mais l’essentiel de l’histoire – des histoires – se déroule en Italie, et se situe entre les années de plombs – où l’on retrouve la sombre épopée criminelle du groupe Ludwig – et la décrépitude urbaine des années 2000, marquées aussi par la violence des faits divers.



Le héros, sorte de dandy désabusé et fataliste, assiste impuissant au déchainement de mort et d’anéantissement qui semble s’abattre sur tous les personnages qu’il croise, notamment le très classique Paolo Rossi, incarnation d’une bourgeoisie décadente, sa fille Fiora au destin tragique, ou encore la fragile Joanna Almiranti, dont les stigmates paraissent annonciateurs des plaies sociétales de son temps. Au-dessus de ces tragédies, les ombres de fantômes bien étranges planent à la manière d’un Ariel shakespearien.



Les véritables ordonnateurs du chaos ?

