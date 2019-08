Jean Fabiani, un homme, un quartier, un stade Mercredi 28 août, Laurent Marcangeli inaugure le nouveau stade des Salines auquel le conseil municipal a donné le nom d'un homme qui a œuvré au développement social et sportif du quartier, Jean Fabiani.







Un stade

Le stade et son parc paysager de 2 808 m2 compte trois aires de jeux dont une zone enfants, des vestiaires, un terrain traité en gazon synthétique. Il est doté d'un nouvel éclairage public avec Led à économie d’énergie. Intégré dans le 2,5 millions d’euros TTC, est co-financé par l’ANRU et le Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI).



Il a aimé son quartier et sa ville, pour faire bouger les lignes il s'est investi en politique.

Un homme

Parce qu'il était un peu "l'âme du quartier", parce qu'il a œuvré au développement des activités sportives et sociales en faveur de la jeunesse, qu'il a aimé son quartier et sa ville pour lesquels il s'est investi en politique histoire de faire bouger les lignes, et surtout parce qu'il a marqué des générations de sportifs et pas seulement, la municipalité a donné son nom au nouveau stade des Salines.



Un quartier

A la tête du du club de football de l’Entente Gallia-Salines, dès 1969, soit cinquante ans durant, Jean Fabiani a su lancer une dynamique qui a profité aux mieux-vivre d'un quartier qui commençait à connaître des problèmes de délinquance. Avec le stade Jean Fabiani, c'est toute un pan de l'histoire du quartier qui refait surface. A l'occasion de son inauguration, le club de football, l’Entente Gallia-Salines, qui fête ses 50 ans d’existence cette année, proposera une journée portes ouvertes au public. Il mettra aussi à l’honneur les jeunes générations en proposant des ateliers foot aux enfants âgés de 5 à 10 ans dès 18h45. Une rencontre entre l’équipe senior de l’EGS et Vico est programmée à 20h00. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire sur un stade qui devient mythique.



en chiffres Un parc paysager de 2 808m2

3 aires de jeux avec skate park et filets d'exercice



Stade

Vestiaires : 172,5m2

Terrain en gazon synthétique : 5 900m2

Dimension : 92mX52m

Mâts d'éclairage



Coût : 2,5 M€





L’Entente Gallia Salines Avec l’édification de ce nouveau stade, c’est un peu l’Entente Gallia-Salines qui renaît. Mise en sommeil durant les travaux, le club va redémarrer ses activités avec de nouveaux projets. « Nous allons relancer le club dans les catégories des plus jeunes, avec une équipe senior pour la première saison, et, par la suite, nous avons comme projet la création d’une véritable école de football labellisée par la Fédération Française de Football (FFF) tout en organisant différentes manifestations sportives. Nous souhaitons aussi grâce à ce projet, développer des aptitudes de vie saine et contrer les risques sociaux qui touchent les enfants et les jeunes de ce quartier […] » indique-t-on du côté du club.



Dans la cave d’une des tours

Respect, apprentissage, travail, assiduité et sens de l’effort, ces préceptes chers à Jean Fabiani, vont ainsi continuer à être transmis dans le club. Jean Fabiani a été à l’initiative de la création du club de l’Entente Gallia Salines au même titre qu’Armand Vanucci, Xavier Martinetti, Léo Panunzi, Georges Nicolaï et rejoint par Pierre Nativi.



L’association éponyme a été créée le 19 septembre 1969 dans la cave d’une des tours des Salines. Son objectif : développer des pratiques d’éducation physique à l'attention de la jeunesse du quartier et participer à l’animation. En 1971, les demandes sont fortes, mais les activités et les infrastructures sportives manquent. L’association obtient des locaux, et c’est ainsi que le terrain vague municipal qui jouxtait l’ancien terrain de foot est devenu celui du club. Le club accueillait à l’époque près de 200 licenciés par an.



