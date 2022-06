Jazz in Aiacciu 20e édition Retrouvez le Festival Jazz in Aiacciu qui fêtera ses 20 ans du 27 juin au 2 juillet 2022 au Théâtre de Verdure du Casone.









Jazz in Aiacciu est né il y a 20 ans en Corse, à l’initiative de bénévoles passionnés de musique. Son fondateur et aujourd’hui président de l’association Marcel Giudicelli, entretient depuis le même esprit, mêlant sur l’affiche les étoiles internationales aux talents corses qui ouvrent chaque spectacle. En 20 ans, ce sont plus de 70 soirées qui ont accueilli et ravi 40000 spectateurs, invitant près de 100 artistes, musiciennes et musiciens majeurs de la scène jazz. Chucho Valdés, Kenny Garrett, Dianne Reeves, Michel Legrand, Youn Sun Nah, Gregory Porter, Joey Alexander, Luz Casal, Richard Galliano, Belmondo Quintet, Madeleine Peyroux, Ibrahim Maalouf, Stefano Di Battista : ils sont tous venus vivre le temps d’un concert la singularité de la culture corse et sa poésie, forgés par son caractère insulaire. Jazz in Aiacciu veille à conserver la dimension humaine du festival, entretenant proximité, savoir-être et savoir-vivre entre le public, l’équipe et les artistes. Il est aujourd’hui l’un des premiers rendez-vous jazz de l’été, un festival que se partagent les insulaires et les aficionados, désireux de découvrir une programmation prestigieuse et accessible sur l’Ile de beauté et désormais, pour la première fois dans son format total en 2022, dans l’écrin du Théâtre de verdure du Casone.





Programme 27/06 A Filetta Paolo Fresu & Daniele di Bonaventura

Ensemble Matheus (Jean Christophe Spinosi)



28/06 Avishai Cohen Trio « Shifting Sands »

1ère partie : Paul Mancini



29/06 Roberto Fonseca Trio « Yesun »

1ère partie : Moving Quartet



30/06 Márcio Faraco & invités : « Une nuit de rêve au Brésil »

Avec Anaadi, Catia Werneck, Wallace Negão Trio

1ère partie : Shangri-La



01/07 Melody Gardot (quartet)

1ère partie : Sandro Paoli



02/07 Keziah Jones (trio)

1ère partie : Diana Saliceti



Retrouvez plus d'informations ainsi que la billetterie en ligne sur le site du Festival Jazz in Aiacciu 2022

