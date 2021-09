Jazz in Aiacciu 2021 du 22 au 25 septembre

22 septembre Anne Paceo



Avec 6 disques à son actif Anne Paceo mène une carrière exceptionnelle. Elle se joue des codes et des styles, mettant un point d’honneur à briser les frontières et rechercher des alchimies très particulières entre les musiciens qui composent ses groupes.



Avec Bright Shadows, son dernier album qu’elle présentera au Lazaret, l’odyssée prend une puissante dimension introspective à la poétique envoutante. En plus d’en signer l’écriture et d’en dicter l’orientation rythmique, la batteuse prend le micro pour mieux «chanter son poème au monde».



Des compositions hybrides, une esthétique captivante et bigarrée… Pop bleutée, soul veloutée, salves électriques, subtils motifs minimalistes et même quelques effluves ouest-africaines…



A ne pas manquer.



23 septembre Kurt Elling



Romantisme, voix chaude, répertoire élevé qui va de Haogy Carmichael à Glen Miller, Kurt Elling est le meilleur spécimen des crooners masculins.



Après avoir remporté son deuxième GRAMMY Award (et sa 14e nomination) en mars 2021, le chanteur protéiforme Kurt Elling prend un virage à gauche inattendu avec SuperBlue pour Edition Records. Il s’agit d’un torrent de funk rugueux, de rythmes indélébiles et de paroles trop actuelles, qui bénéficie des talents du producteur-guitariste Charlie Hunter et de deux stars de la génération hip-hop : le batteur Corey Fonville et le bassiste-claviériste DJ Harrison (tous deux du groupe Butcher Brown, qui change de genre). Elling a toujours été un maître des grooves, allant du bebop à la pop pure et du jazz progressif à la néo-soul, mais il n’a jamais rempli un album de grooves comme celui-ci.



Grâce aux nouvelles mélodies et aux nouveaux textes d’Elling, ainsi qu’aux grooves frais de Hunter & co, SuperBlue propose de toutes nouvelles chansons, des reprises innovantes de compositions des grands noms du jazz que sont Wayne Shorter et Freddie Hubbard, ainsi qu’un traitement brut et dépouillé de « The Seed », un riff toujours dynamique sur l’immortalité écrit par Cody Chestnutt il y a plusieurs décennies.



24 septembre Michelle David & Thé Thrue Tones



Élégante, pétillante et puissante : Michelle David est LA chanteuse soul américaine. Accompagnée par les dynamiques Gospel Sessions tout droit venus d’Hollande, elle cherche au plus profond du gospel et du blues de quoi enflammer sa soul. Au cours des cinq dernières années, le groupe sous son nouveau nom « Michelle David & The True-a embrassé avec succès diverses influences allant du Gospel traditionnel à l’afrofunk, de la Soul à Calypso et Gnawa marocain. Des variations qui ont donné lieu à cinq albums ayant parfaitement capturé les découvertes du voyage. Et bien que le nom change, la substance reste la même. Le désir d’apporter aux gens le vrai message de la musique qui est AMOUR, UNITE et ENSEMBLE ;



25 septembre Peter Cincotti



Quand Peter Cincotti s’asseoit devant un piano, c’est comme si le monde vivait au bout de ses doigts. Ce véritable new yorkais s’est produit sur les plus prestigieuses scènes mondiales telles que le Carnegie Hall et l’Olympia. Il a accompagné des artistes allant de Andrea Bocelli à David Guetta. A participé à la bande son de Spiderman II. Il a mis en musique des shows pour des grands noms de la mode comme Ermenegildo Zegna et Tod’s. Il est apparu en personne dans la série » House of Cards » sur Netflix.



Tout au long de sa jeune carrière, ses compositions sensibles et socialement engagées, ont inspiré David Foster titulaire de 16 grammy qui a produit le 3ème album de Peter Cincotti « East of Angel Town » comportant le titre « Good Bye Philadelphia » qui traversa les mers et obtint un très grand succès en Europe.



Peter Cincotti a métamorphosé les genres musicaux et mélangé les influences dans différentes directions mais son parcours débouche sur des chemins inexplorés dans son nouvel album » Long Way From Home », écrit, arrangé et produit par lui même, qui est un mélange optimiste provenant de différents horizons musicaux, soutenu par un jeu rythmé se rapprochant du paysage musical actuel.