Jazz in Aiacciu 2018 du 26 au 30 juin au Lazaret Ollandini U festivali di Jazz in Aiacciu si farà trà u 26 è u 30 di ghjugnu à u lazaretu Ollandini







Au programme INCOGNITO 26/06 21 H Le Lazaret Première partie : D-LAIN Groupe de légende, créé en 1981 par le multi-instrumentaliste Jean Paul Maunick dit « Bluey » et le chanteur et bassiste Paul Tubbs Williams, INCOGNITO est un collectif composé d’artistes-interprètes fantastiques et de musiciens expérimentés issus de plusieurs générations, dont l’effectif du groupe se renouvelle au fil des années. Dans la lignée des groupes mythiques tels que Earth Wind and Fire, Kool & the Gang qui ont enflammés les scènes jazz des années 1990, Incognito est considéré comme un des groupes référents de l’acid-jazz, un mouvement musical entre jazz, soul, funk et hip-hop. Des lignes de basse charmantes et funky à souhait, de bonnes doses de guitare et de cuivres, des arrangements et harmonies jazzy, des influences rythmiques latines sont les ingrédients incorporés dans la musique d’Incognito. L’année dernière ils n’ont pas pu se produire sur notre scène, ils nous ont promis de revenir, une magnifique soirée d’ouverture en perspective avec une ambiance assurée, à découvrir !







THE PATRICIA BARBER TRIO 27/06 21H Le Lazaret Première partie : BARBARA AND THE GROOVE

Le jazz vocal existait avant Patricia Barber. On a beau le savoir, on aurait presque du mal à le croire. Une voix grave, des climats envoûtants, des rythmes comme surgis des entrailles de la terre... Comme Nina Simone ou Shirley Horn, Patricia Barber s’accompagne au piano. Chanteuse élégante et pianiste émérite, elle a acquis une réputation flatteuse dès son premier album en 1992. Une admiration qui ne s’est jamais tarie pour celle que l’on surnommait « un pur soupir qui vient de l’âme ». Créatrice avant-gardiste, elle dévoue son œuvre au grand répertoire, l’ornant de mille inspirations gospel, contemporaines, classiques, mais toujours sensiblement jazz. Sa présence magnétique, son sens inimitable du swing et sa voix au timbre envoûtant font de cette grande dame blanche une authentique « Black Magic Woman ». Patricia Barber compte au nombre de ces très rares musiciens de jazz qui parviennent à allier sophistication artistique et reconnaissance de la critique. Patricia Barber chante d’une voix troublante ses propres mélodies et paroles, interprète les standards avec intelligence, distance, sensualité. Une grande dame du jazz vocal à découvrir ou redécouvrir

SARAH McKENZIE « PARIS IN THE RAIN » 28/06 21 H Le Lazaret Première partie : BRUSCHINI TRIO Chanteuse et pianiste, l’Australienne Sarah McKenzie pourrait être l’une des héritières de Diana Krall. Si elle compose ses propres chansons, elle reprend également des classiques du répertoire jazz et de Brodway, savamment sélectionnés et adaptés à son timbre de voix, doux et pur. Un an après avoir conquis le cœur des fans de jazz avec « We Could Be Lovers » , Sarah McKenzie revient avec le sensationnel « Paris in the Rain » . Comme pour son précèdent album la chanteuse/pianiste/compositrice/arrangeuse australienne a collaboré avec le producteur Brian Bacchus (Norah Jones, Lizz Wright et Gregory Porter). Le résultat ? Un album fascinant alternant standards et compositions originales qui met une nouvelle fois en évidence l’incroyable musicalité de l’artiste. Présente sur toutes les scènes Jazz tels que Montreux, Marciac et Vienne ..., c’est avec une joie immense que nous la découvrirons sur notre scène ajaccienne.

LUCKY PETERSON 29/06 21 H Le Lazaret Première partie : « Phil’n’blues project » PHIL GIUSEPPI

On ne présente plus Lucky Peterson, né en 1964 il démarre sa carrière de musicien très tôt, il apprend l’orgue dès l’âge de cinq ans et plus tard, ses professeurs ne sont rien moins que Jimmy Smith, Bill Doggett et Dr.Lonnie Smith. Depuis 2013 il sillonne notre pays en long et en large et se produit dans la plupart de nos festivals. Lucky Peterson reste l’une des voix les plus ardentes du blues. Son chant est encore d’une telle épaisseur qu’il séduit d’emblée. C’est avec un nouvel album «Tribute To Jimmy Smith » qu’il enchantera le public ajaccien. Lucky Peterson se concentre ici sur l’orgue Hammond B-3, son instrument de prédilection dont la sonorité chaude renvoie aux chants du gospel et aux hymnes de la soul music. Pour rendre hommage à son mentor Jimmy Smith, il s’entoure de partenaires virtuoses. Tout au long de l’album, Lucky Peterson se révèle le dépositaire d’une longue histoire musicale ancrée dans le blues mais très ouverte ; on y trouve la pulsation du jazz, le groove du rhythm’n’blues, et l’énergie du rock’n’roll. Certainement une soirée inoubliable.





JOEY ALEXANDER / SOLO PIANO 30/06 21 H Le Lazaret Première partie : HUNGRY BEAT

Il aura tout juste 15 ans le 25 juin 2018, Joey Alexander est une étoile montante du jazz. Né à Denpasar, à Bali, il a été bercé par les disques de jazz de son père. «C’est en écoutant que j’ai ressenti quelque chose dans la musique, explique-t-il. Le jazz m’a insufflé ce feeling, cette liberté». Déjà un parcours de pro, à 6 ans, on l’appelle little jazz man, il reçoit un petit clavier. Deux ans plus tard, il est inscrit aux cours de piano par son père, stupéfait par ses performances. En autodidacte, il rejoue des standards de Thelonious Monk. À 9 ans, il remporte un concours international. Joey et sa famille déménagent à New York, aux États-Unis, en 2014, afin qu’il puisse se consacrer à sa carrière. En 2015, il est deux fois nominé pour les Grammy Awards. C’est un génie du piano, certain le surnomme le Mozart du Jazz, un véritable phénomène, un virtuose de l’improvisation. Ses fans sont Herbie Hancock et Wynton Marsalis (rien que ça !!). En 2016, il joue à la Maison Blanche devant Barack Obama. Joey prépare son 3e album de compositions originales. «Avoir ma propre voix, c’est mon objectif. Et toujours donner de la joie aux gens», conclut-il. Pour ce final à Jazz in Aiacciu cette joie sera partagée avec notre public.

