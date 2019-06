Jazz In Aiacciu 2019 U Festivali "Jazz in Aiacciu" si farà à u lazarettu Ollandini trà u 24 è u 29 di ghjugnu

Pour sa dix-huitième édition, du 24 au 29 Juin, le festival se fera de nouveau entendre au cœur du lazaret Ollandini.







Programme Jazz In Aiacciu 2019 .pdf (2.01 Mo)

Premieres parties JAZZ I... (805.66 Ko)



Au programme IVAN LINS

25 JUIN 2019 21h

Première partie : BOSTON GEORGES

Ivan Guimaraes Lins chanteur, auteur, compositeur brésilien. Artiste engagé, usant de subtils artifices littéraires et musicaux pour contourner la censure officielle de son pays.



Sa musique aux influences multiples est d’une grande richesse harmonique et mélodique.



Ivans Lins est aujourd’hui l’un des compositeurs brésiliens les plus enregistrés au monde et des plus accomplis à l’étranger. Plusieurs de ses tournées le portent vers des projets internationaux, avec un travail original et toujours renouvelé.



Avec une trentaine d’albums, son travail connait un impact international majeur. Bon nombre de ses titres ont été repris par des artistes tels que Quincy Jones, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, George Benson, Take 6, Sting, Diana Krall, Barbara Streisand et bien d’autres.



Récompensé par 2 Grammies Award, il figure cette année à l’affiche de Jazz in Aiacciu qui a également sélectionné le groupe Take 6 avec qui il a collaboré.



Un parfum du brésil à découvrir !!!







PATTI AUSTIN

26 JUIN 2019 21h

Première partie : ELODIE QUARTET

Née aux cœurs de Harlem, cette chanteuse américaine de R & B, pop, soul et jazz a été numéro 1 en 1981 aux Etats Unis avec la chanson « Baby come to me », produite par Quincy Jones.



En 2008, après neuf nominations, Patti Austin reçoit son 1er Grammy Award. Pub, musiques de films, en duo avec les plus grands chanteurs, plusieurs de ses chansons figurent en tête des hits parades.



Dans les années 2000, son répertoire prend des accents jazz, notamment des hommages rendus à Ella Fitzgerald et Georges Gershwin.

Patti Austin a été choisie et reconnue pour chanter, devant tous les présidents des Etas Unis, depuis Ronald Reagan.



C’est sous votre présidence qu’elle interprétera le meilleur de son répertoire.











THOMAS DUTRONC ET LES ESPRITS MANOUCHES

27 JUIN 2019 21h

Première partie : LES ENVOYES SPECIAUX

C’est Django Reinhardt qui a donné au jeune Thomas Dutronc l’envie d’apprendre à jouer de la guitare.

Il a suivi les meilleurs musiciens de jazz manouche du marché aux puces de St Ouen à Paris.

Auteur, compositeur, interprète T. Dutronc il a écrit Mademoiselle pour Henri Salvadore.

Le mariage qu’il opère entre swing manouche et création lui vaudront d’être nommé aux 23ème et 24ème victoires de la musique.

Ses tournées restent dans le même état d’esprit manouche et l’année 2018 accueille la sortie de son 4ème album « Love is love » sur le mythique label de jazz Blue Note.

Une soirée festive en perspective !!!











MYLES SANKO –Just being Me

28 JUIN 2019 21h

Première partie : VOO DOO

Repéré par Gregory Porter, Myles Sanko offre les nouvelles sensations du jazz britanique.



Un style inclassable, une émotion palpable, Myles Sanko réunit dans sa musique à la fois le passé, le présent et l’avenir.



Ce vocaliste possédant un phrasé proche de son ainé américain, G. Porter impose son style sur ses propres compositions.



« Pour moi la musique est la clé de la communication avec les personnes. Lorsque j’écris, que je joue et chante, je ne ressens pas le besoin de coller une étiquette, cela se fait naturellement. ».



Ce chanteur anglais qui fait sensation, s’est lancé à la conquête du monde sur une scène soul à sa mesure.



Une invitation, à l’écoute d’un répertoire très convaincant, belle soirée à venir !!!







TAKE 6



29 JUIN 2019 21h

Première partie : MARINA LUCCI

Pour Quincy Jones, le groupe vocal Take 6, est le plus incroyable de la planète.

Tout droit venus d’Alabama, six voix virtuoses s’unissent dans une parfaite harmonie. Un mélange enivrant de Gospel, Jazz, R & B et de Pop.

Encensé par les plus grands, Take 6 a fait le tour de globe, reconnu comme étant le groupe A Capella de référence du monde, collaborant avec le groupe Manhattan Transfert, ils comptent à eux tous 20 Grammies Award.

En 2018, nait « Iconic » le 16ème album de Take 6 qui occupe la première place du jazz contemporain ?

La foi, l’amitié, le respect et l’amour de la musique seront le tempo de cette dernière soirée.









Tarifs et Billetterie TARIF NORMAL : 35 €



LE PASS FESTIVAL : 140 € / 5 CONCERTS !



TARIF SPÉCIAL : 20 €

(Étudiants, chômeurs, RSA)

POINT DE VENTE :



Ville d’Ajaccio

OFFICE DU TOURISME

3 boulevard de roi Jérôme

Ajaccio

04 95 51 53 03



WEEZEVENT (billetterie en ligne)

Cliquez ici pour acheter vos billets



LE LAZARET OLLANDINI

Quartier Aspretto

20090 AJACCIO FRANCE





