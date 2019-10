Jardins de l'empereur, le conseil citoyen a présenté les actions à venir pour améliorer le cadre de vie U cunsigliu citatinu di i "Jardins de l'Empereur" hà prisintatu unipochi d'azzioni à vena pà migliurà u quatru di vita

Depuis leur création, les conseils citoyens permettent aux habitants des quartiers concernés de faire entendre leur voix et aux services municipaux et de la Capa cibler leurs interventions pour y répondre. Travaux de réhabilitation, aménagements et menus réparations, ont été exposés lors de cette dernière réunion.



Une réunion entre les services municipaux et le conseil citoyen des Jardins de l'Empereur s'est tenue dans les locaux du Spaziu Municipale le mercredi 2 octobre en présence du secrétaire général de la Préfecture et de deux adjoints au maire: M.Charles Voglimacci en charge de la Proximité, de la vie des quartiers, de la Politique de la ville, de la Jeunesse et des Associations et Mme Rose-Marie Ottavy-Sarrola en charge des Affaires scolaires et du Temps de l'enfant.



Depuis la création des conseils citoyens la ville cherche à promouvoir une dynamique de concertation avec les habitants des deux quartiers prioritaires de la politique de la ville ( Les Jardins de l'Empereur et les Salines). Dans ce cadre, des réunions sont organisées régulièrement au cours desquelles les services municipaux et ceux de la CAPA échangent avec les représentants des habitants sur les projets en cours dans le quartiers, mais également sur les difficultés de tous ordres qu'ils peuvent rencontrer.

​Les réalisations programmées les travaux de mise en sécurité du cheminement piéton le long de l'avenue de la Grande Armée et ceux des accès au quartier vont débuter le 20 octobre 2019.

les travaux concernant la réalisation des Jardins Familiaux vont être engagés à compter du début de l'année 2020. Mercredi 2 octobre les plannings de réalisation de deux projets d'ampleur que la Ville élabore depuis plusieurs mois en concertation avec les habitants, et en passe d'être finalisés, ont été présentés au conseil citoyen :

Les actions à venir D'autres points, concernant le cadre de vie et le confort des habitants ont été discutés : pose de ralentisseurs, de panneaux de signalisation, travaux de réhabilitation et d'amélioration dans l'enceinte de l'école, création d'un préau pour protéger les enfants et les enseignants du soleil et des intempéries, éclairage public…



Si toutes les difficultés rencontrées ne peuvent faire l'objet d'un traitement immédiat, elles sont prises en compte par les services. Charles Voglimacci, adjoint au maire, a expliqué la nécessité pour l'autorité municipale d'avoir une vision globale des besoins. Les travaux de réhabilitation doivent être programmés en tenant compte des urgences et en priorisant les questions de mise en sécurité. Un plan d'action, qui est prévu au budget, est élaboré afin de répondre aux demandes exprimées dans les quartiers et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.



La participation active d'associations membres du conseil citoyen, comme le CPIE, l'association de quartier ou "Ava Basta", a permis d'enrichir les débats dont le secrétaire général de la préfecture a souligné, en fin de réunion, la qualité et la précision.





