Jardins de l'Empereur : les habitants filment leur quartier L'abitanti di i "Jardins de l'Empereur" ani filmatu u so quartieru

​Hier soir à la médiathèque de l’Empereur, un public nombreux est venu assister à la projection de trois films : « Notre vie à l’Empereur », « La médiathèque de l’Empereur » et « Filme ton quartier ».



Les deux premiers ont été réalisés l’été dernier par des groupes d’enfants du quartier âgés de 6 à 13 ans, lors d’ateliers conduits par l’association Emaho, dans le cadre de la politique de développement du numérique que mène la Ville d’Ajaccio au sein des quartiers. « L’objectif de ces ateliers était de les initier aux outils audiovisuels, et leur donner une éducation à l’image », explique Véronique Légal de l’association Emaho. Les enfants ont ainsi participé à tout le processus de conception des films, en préparant les questions, en choisissant les personnes à interviewer, mais aussi en réalisant les prises de son et d’image puis en suivant une initiation au montage. « Les enfants étaient foisonnant d’idées, et ils se mettent facilement en scène », témoigne Véronique Légal. Il en résulte deux films tantôt drôles, tantôt touchants, dans lesquels les enfants livrent leur vision du quartier et de ses habitants, et présentent la médiathèque de l’Empereur qui venait d’ouvrir et qui leur plaisait déjà beaucoup.



Le troisième film, intitulé « Filme ton quartier », réalisé par des habitants des jardins de l’Empereur avec l’association Operae, prend la forme d’une déambulation au fil des rencontres avec les figures incontournables du quartier. Il s’en dégage une poésie du quotidien et une image de cette partie de la ville loin des clichés habituels.



En présence de l’adjointe aux Affaires Scolaires, Mme Rose-Marie Ottavy, et du délégué du préfet pour la politique de la ville, M. Jean-Yves Chapel, et le président du Conseil citoyen, M. Hicham Karaa la soirée d’hier a permis aux protagonistes des trois films, notamment les enfants, de présenter fièrement leur travail.



Pour ceux qui n’ont pu assister à la projection, vous pouvez découvrir ces films.

