JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES Ghjurnata mundiali pà aiutà i parsoni anziani maltrattati



Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, avec l’appui du Conseil Départemental et du CCAS de Bastia , ALMA ( allô maltraitance), les petits frères des Pauvres et le groupe HUMANIS vous proposent de participer à une rencontre sur le thème suivant :



On ne naît pas seul, on le devient

Maintenir le lien social à tout âge



Le mardi 13 juin à partir de 14h

Hôtel du Département - Salle des délibérations

20200 Bastia

â 14 h à 15 h 30 : conférence animée par Jean-Jacques Amyot, sociologue

Verre de l’amitié

â 15h45 - 16h30 : échanges avec le public

Vous trouverez ci-joint l’invitation relative à cette manifestation ainsi qu’une affiche en format A3 à diffuser largement.

Pour plus d’informations, contacter le 06 64 43 01 91 (ALMA)

affiche journee lutte maltraitance personnes agees 19_05.pdf (370.47 Ko)



