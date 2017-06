JAZZ in aiacciu du 27 juin au 1er juillet au Lazaret

De sa mère, la chanteuse Dee Dee Bridgewater, China a hérité d’une fougue lumineuse. De son père, le réalisateur Gilbert Moses, l’art maîtrisé de raconter une histoire. De la Soul au Jazz en passant par le Blues, China dévore les partitions avec un appétit communicatif. Elle habille son art d’histoires inédites et drôles, celles des stars qu’elle raconte à la première personne, de la passion, ou celles des chansons qu’elle file comme des métaphores amies. On la déguste plutôt qu’on ne l’écoute. On la savoure plutôt qu’on ne l’entend.

Son expérience de la télévision (MTV, Canal+, Arte) font que chacune de ses prestations coule de source, comme le seul message qu’on attendait : le bonheur est évident comme une chanson. Cette première soirée exceptionnelle donne le tempo de notre édition 2017.

Groupe créé en 1981 par le multiinstrumentaliste Jean Paul Maunick dit « Bluey » et le chanteur et bassiste Paul Tubbs Williams, Incognito est un collectif composé d’artistes-interprètes fantastiques et de musiciens expérimentés issus de plusieurs générations, dont l’effectif du groupe se renouvelle au fil des années.

Pendant toutes ces années d’activité, Incognito est considéré comme un des groupes référents de l’acid-jazz, un mouvement musical entre jazz, soul, funk et hip-hop. Des lignes de basse charmantes et funky à souhait, de bonnes doses de guitare et de cuivres, des arrangements et harmonies jazzy, des influences rythmiques latines sont les ingrédients incorporés dans la musique d’Incognito.

Une belle soirée en perspective avec une ambiance assurée, à découvrir !





MADELEINE PEYROUX Première partie SueUrGe, JAZZ-FUNK QUARTET 29 JUIN 2017 / 21 H

Son nom sonne français mais elle est américaine. Peu importe sa nationalité, sa patrie c’est le jazz, le blues.

Son nom sonne français mais elle est américaine. Peu importe sa nationalité, sa patrie c'est le jazz, le blues.

Ce n'est peut-être pas la plus connue des « chanteuses lounge », mais certainement une des plus grandes interprètes dans le registre jazz et depuis déjà un moment. Éprise de liberté, de spiritualité et du sens des mots, la chanteuse d'Athens dans l'Etat de Géorgie, a fait ses débuts musicaux dans les rues parisiennes où elle fut repérée. Des années de galère où elle façonne ce blues si expressif que l'on retrouve dans son dernier album « Secular hymns ». C'est en trio avec le guitariste électrique Jon Herington et la contrebassiste Barak Mori, qu'elle se produira dans l'enceinte du Lazaret pour la plus grande joie de notre public.





DIANNE REEVES with PETER MARTIN, ROMERO LUBAMBO, REGINALD VEAL, TERREON GULLY première partie TONY FALLONE TRIO 30 JUIN 2017 / 21 H

Dianne Reeves est aujourd’hui unanimement reconnue comme l’une des chanteuses les plus influentes et charismatiques de la scène

jazz actuelle. Oscillant entre jazz, blues, soul, musiques du Brésil ou d’Afrique, elle est parvenue à imposer son propre univers musical grâce à ses qualités vocales. Native de Détroit dans le Michigan, Dianne Reeves grandit entourée de musiciens (une mère trompettiste, un père chanteur, un oncle contrebassiste). Elle n’a que seize ans lorsque le légendaire trompettiste Clark Terry la remarque et devient son mentor. Son timbre chaleureux, subtil et puissant, associé à ses exceptionnelles qualités d’improvisation, lui permettent d’être la première chanteuse à accompagner la renaissance du label Blue Note avec lequel elle signe en 1987.

Dianne Reeves a enregistré et s’est produite avec les plus grands noms du jazz.

Dianne compte à son actif cinq Grammys (dont un en 2015 pour le meilleur album jazz vocal Beautiful Life sur Concord Records) et un doctorat d’honneur en musique de la Juillard school de New-York. Tous les concerts de Dianne Reeves sont la promesse d’une communion intense, et c’est au contact de ses musiciens et du public qu’elle enflamme toutes les scènes ou elle s’est produite.

Un concert exceptionnel sur la scène du Lazaret.





WOMAN TO WOMAN Première partie JEANNE ROGNONI 01 JUILLET 2017 / 21 H

Ce all-star qui croise les nationalités (USA, Canada, France, Chili, Israel et Japon) et les générations est composé de sept des

meilleures musiciennes de la scène jazz d’aujourd’hui. Allons au-delà du fait que c’est un groupe féminin : «WOMAN TO WOMAN» propose un répertoire éclectique qui repose sur l’interaction, la délicatesse et la puissance. La rythmique virtuose formée par la pianiste Renee Rosnes, la contrebassiste Noriko Ueda et la batteuse Sylvia Cuenca, vient animer ce septet emmené par la trompettiste Ingrid Jensen, la clarinettiste Anat Cohen, la saxophoniste ténor Melissa Aldana et la brillante chanteuse Cécile McLorin Salvant pour créer une expérience musicale inoubliable.

Une soirée de clôture exceptionnelle.







