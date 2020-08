J - 3 avant la rentrée Quelque 4 000 élèves vont retrouver le chemin de l'école ce jeudi 3 septembre. A l'image du contexte sanitaire mondial, la rentrée 2020 sera inédite. A Ajaccio, la Ville a déployé toutes les mesures d'hygiène, a rappelé les gestes barrières pour assurer la protection de ses agents, celle du personnel éducatif et celle enseignants mais aussi pour rassurer les parents. Il s'agit de faire en sorte que la rentrée se déroule le plus normalement possible











Le périscolaire toujours autant sollicité Jeudi 3 septembre, environ 4 156 élèves effectuent leur rentrée dans les 30 écoles de la Ville. 2 617 sont d'ores et déjà inscrits à la cantine, les accueils du matin et du soir sont déjà calés pour assurés dans les meilleures conditions possibles le service périscolaire. Dans ce contexte un peu particulier face à l'évolution incertaine de l'épidémie de Covid-19, la Ville d'Ajaccio a mis en place les mesures d'hygiène en lien avec les préconisations du protocole sanitaire national des écoles et établissements scolaires : nettoyage des salles de classe, des locaux, des réfectoires en utilisant des produits spécifiques, rappel des gestes barrières du port du masque dans certains conditions… Les nouvelles méthodes de nettoyage et l'achat supplémentaire de produits spécifiques a entraîné pour la Ville un surcoût de 36% sur le budget dédié.



Afin de rappeler aux parents la nécessité de porter un masque la Police municipale va effectuer des rondes ponctuelles de sensibilisation devant les écoles de la Ville.



Ce qui est préconisé en matière sanitaire

Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration.

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.



Port du masque, lavage des mains… à lire dans le protocole sanitaire ci-dessous

protocole-sanitaire-anne-scolaire-2020-2021.pdf (904.15 Ko)



2 332 enfants inscrits en moyenne dans les cantines

MATERNELLES :

- Scolaire: 1 406

- Cantine : 795

- Accueil du matin : 282

- Accueil du soir : 362.



ELEMENTAIRES :

- Scolaire: 2 501

- Cantine : 1 545

- Accueil du matin : 582

- Accueil du soir : 720 30 écoles et sites périscolaires 30 restaurants scolaires

1 service restauration

1 service administratif

1 Caisse des écoles

AU MENU DES RESTAURANTS SCOLAIRES

Découvrez ICI le menu des cantines des écoles





Les crèches ont déjà fait leur rentrée



Pour les crèches, la reprise a sonné lundi 31 août avec période d'adaptation progressive pour les enfants. 270 enfants ont été accueillis dans l'ensemble des crèches municipales, les 20 bébés de la petite section de la crèche du Parc Berthault quant à eux rentreront vers mi-septembre puisque des travaux de restructuration sont en cours.



Petits et grands travaux



Ainsi différentes interventions ont été menées, soit par le biais d’entreprises dans le cadre des marchés en cours avec la Ville, soit en interne grâce aux équipes pluridisciplinaires de la Régie.



En 2020, trois grandes opérations ont été réalisées dans l’optique de la rentrée 2020-2021, dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 sur les sites suivants : Ecole "Annexe" Charles Bonafedi (voir ci-dessous)

Ecole Primaire des Cannes

Ecole Primaire de Pietralba Ces projets d’envergure plus conséquente ont été complétés par plusieurs réalisations ponctuelles et par quelque 530 interventions en régie depuis le début de l’année.



Rénovation de l’école Charles Bonafedi

Ouverte en 1969, l’école Charles Bonafedi se fait encore appeler "l'école annexe" par les Ajacciens qui n'oublient pas la présence de l’Ecole Normale d’instituteurs et d’institutrices sur le même site. L'établissement comporte une section maternelle et une section primaire avec un effectif qui s'élève à plus de 210 élèves. Auparavant propriété du Conseil départemental de Corse-du-Sud, elle appartient depuis 2016 à la Ville d’Ajaccio.



Face à la vétusté des bâtiments et dans l’attente de la construction d’un nouveau groupe scolaire envisagé par la Mairie, un certain nombre de travaux ont été réalisés entre février 2020 et août 2020 : La rénovation des sanitaires élèves compte tenu de la dégradation des murs, des portes et de certains sanitaires (réalisée en février).

La sécurisation de la cour qui présente de nombreuses remontées de revêtement de sol de part la présence des racines des arbres (réalisée en février).

La sécurisation du terrain de sport, dont une portion du grillage périphérique s’est affaissée présentant un risque de chute, ainsi que sur les escaliers d’accès dont le palier ne possède pas de garde-corps (réalisée en août).

La rénovation complète de la salle des professeurs (réalisée en août).

La remise à niveau, notamment en termes de peinture des différentes salles de classes. Certaines salles présentent également des problèmes de revêtement de sol, d’ouvrants et de protections solaires (réalisée en août).

La remise à niveau, notamment en termes de peinture des communs (hall, cages d’escalier, garderie, salle polyvalente) (réalisée en août). Montant total des travaux réalisés : 198 121 euros

Rénovation des sanitaires de l'école primaire des Cannes



Les toilettes de l’école primaire des Cannes présentaient un état de dégradation important suscitant des plaintes récurrentes du personnel et des parents d’élèves. L’ensemble du bâti : sol, mur, plafonds, appareillage sanitaire, éclairage…a été repris, après une démolition complète. Cette opération a permis la pose de matériaux modernes et durables qui permettront la pérennité des installations, notamment en termes de cloisons et de faux-plafonds, et une mise aux normes a été effectuée pour garantir les conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’appareillage a également été modernisé avec la pose de toilettes encastrées et la mise en œuvre d’un éclairage led à détection de présence.

Rénovation et entretien courant : Un certain nombre d’interventions ont pu être réalisées dans différentes écoles pendant les grandes vacances pour un montant de 50 000 € environ.

Dans les cuisines Le projet de création d’une cuisine centrale

La ville d’Ajaccio possède 30 écoles et 6 crèches. Le volume maximum de repas à produire dans les établissements scolaires est de 2700 repas/jour en période scolaire. Actuellement, ces repas sont produits sur plusieurs sites pas toujours adaptés, entrainant des dépenses d’exploitation très importantes. La ville envisage donc la création d’une cuisine centrale permettant de répondre au besoin des écoles mais également des crèches municipales. Ce projet d’un coût global de 3 500 000 € a débuté par la réalisation d’une étude de programmation permettant de lancer un concours d’architecture. Le site retenu pour l’implantation de l’équipement est situé dans le secteur Saint- Joseph appartenant déjà à la ville. La surface utile de la cuisine centrale avoisinera les 900m² hors zone extérieur de livraisons et de stationnements.



La rénovation de la cuisine Sampiero

Dans l’attente de la livraison de la future cuisine centrale, il a été nécessaire de mettre aux normes et adapter la cuisine de l’Ecole Sampiero qui fourni 1700 repas par jour.



Les travaux ont été réalisés en fin d’année 2019 pour un montant de 242 000euros TTC.



Ils ont consisté en : Assainissement du vide sanitaire,

Réfection des sols,

Mise aux normes électrique, réfection du tableau

Travaux de plomberie et de gaz,

Création de caniveaux

Travaux de peinture…

Agrandissement du réfectoire de l'école primaire de Pietralba



Les écoles de Pietralba ont connu un accroissement important de leur nombre d’élèves consécutivement à la poussée démographique des quartiers avoisinant, notamment la Rocade et l’entrée de Mezzavia. Ce phénomène a directement eu des conséquences sur les capacités d’accueil des cantines obligeant certains élèves à utiliser des transports scolaires spécifiques pour déjeuner le midi, faute de place dans la cantine de leur école. Afin de limiter voire supprimer cette contrainte la capacité du réfectoire de l’école Pietralba élémentaire a été étendue en agrandissant la salle de repas actuelle et en réduisant la dimension de la salle des professeurs.



Le réfectoire d’origine possède environ 96 places assises et sert entre 180 et 200 couverts/jours en deux services. Durant l’année scolaire 2019-2020, environ 40 enfants ont pris les transports pour déjeuner dans une école voisine.

Les travaux réalisés ont permis l’obtention de 20/25 nouvelles places assises permettant de distribuer un total de 40 à 50 repas supplémentaires, en deux services.

A venir Les travaux ci-dessous, commandés aux entreprises ou approvisionnés en matériel prochainement pour la régie des bâtiments seront réalisés au 4e trimestre pour un montant total de 125 513 euros TTC :

- Ecole du Loretto : Reprise revêtement de sol dans la cour (6.333 euros TTC) et remplacement de stores (15.000 euros TTC)

- Ecole Saint-Jean : Réalisation du relais des assistantes maternelles : 7 465 euros TTC

- Ecole Maternelle Mezzavia : remplacement fenêtres bureaux : 3 575 euros TTC

- Ecole Parc Berthault : Peinture cantine et dortoir : 7 735 euros TTC

- Ecole Andria Fazi : Remplacement de 4 volets roulants : 6 424 euros TTC

- Ecole Jardin de l’Empereur : Modernisation Ascenseur : 32 502 euros TTC

- Ecole Sampiero, Modernisation Ascenseur : 36 993 euros TTC

- Ecole Mezzavia, Remise en fonctionnement Ascenseur : 5 903 euros TTC

- Ecole des Jardin de l’Empereur : Reprise des plafonds et peinture : 3 583 euros TTC





