Interventions sur plaques d'assainissement de nuit du 21 au 23 novembre 2018

Intarvinzione di notte u 21 di nuvembre Corsu Ginerale Leclerc, u 22 è u 23 di nuvembre annant'à a Via Noël Franchini è u 23 à u giratoghju di Mezavia.

Interventions urgentes sur des plaques d'assainissement dangereuses et bruyantes à partir de 21h le 21 novembre Cours Général Leclerc, le 22 et le 23 novembre sur toute l'avenue Noël Franchini et le 23 novembre au niveau du rond point de la route de Calvi à Mezzavia.