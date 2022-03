Interdiction temporaire de baignade et des activités nautiques de la pointe d'Aspretto à la plage du Lazaret Intardizzioni è attività in acqua intarditti da a punta d'Aspretu sin'à a piaghja di u Lazaretu

Dans le cadre d'une opération de déminage, la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres de la plage du Lazaret seront interdites le jeudi 10 mars 2022 de 07h00 à 19h.









Interdiction temporaire de baignade et des activités nautiques de la pointe d'Aspretto à la plage du Lazaret le Jeudi 10 Mars 2022 de 07h00 à 19h00, la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres de la plage du Lazaret seront interdites (voir plan ci-dessous).



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement ou en cliquant Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement ou en cliquant ici Arrêté municipal n°2022-2748.pdf (857.33 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer