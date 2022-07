Interdiction temporaire de baignade et de pêche sur les Plages de la Résidence des Iles et Pasci Pecura U bagnu è a pesca sò intarditti annant'à i rinaghji di a Residenza di l'isuli è Pasci Pecura

Suite à une panne du réseau EDF entrainant une maintenance de la station d'épuration de la route des sanguinaires, les activités de baignade et de pêche sont interdites temporairement dans une zone s’étendant de la plage de la Résidence des Îles à celle de Pasci Pecura, le présent arrêté prend effet immédiatement.



Toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral s'étendant de la plage de la Résidence des Îles, à celle de Pasci Pecura et dans la bande des 300 mètres de ce plan d'eau.



Le présent arrêté prend effet immédiatement, et ce jusqu'à nouvel ordre, en l'attente de la remise en service du réseau EDF et de la station d'épuration, et d'analyses bactériologiques dont les résultats devront être conformes aux seuils attendus.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté ci-dessous. Arrêté interdiction de baignade et de péche.pdf (251.71 Ko)



