Interdiction temporaire de baignade et de pêche plages du Lazaret, de Tahiti et du Ricanto. Suite à un incident le réseau d'assainissement toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral des plages du Lazaret, Tahiti et Ricanto, et dans la bande des 300 mètres de ce plan d'eau.



Le présent arrêté prend effet immédiatement, et ce jusqu’à nouvel ordre, jusqu'à la fin des travaux et l'obtention de « résultats d'analyses bactériologiques conformes aux seuils attendus pour une eau de baignade ».





Accueil Envoyer à un ami Imprimer