Interdiction temporaire de baignade et de pêche plage de la Terre Sacrée Dopu à un prublema annant'à a reta di i cundutti, hè difesa di piscà o di bagnassi sin'à 300 metri di i rinaghji di a Terre Sacrée.

Una publicazioni sarà fatta quandu i riparazioni sarani fatti è l'analisi boni.



Suite à des résultats d'analyse non conformes, toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral de la plage de la Terre Sacrée, et dans la bande des 300 mètres de ce plan d'eau.



Le présent arrêté prend effet immédiatement, et ce jusqu’à nouvel ordre, jusqu'à l'obtention de « résultats d'analyses bactériologiques conformes aux seuils attendus pour une eau de baignade ».



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement. AM 2023-2022 signé.pdf (396.54 Ko)



