Interdiction temporaire de baignade de pêche du Trottel au Cabanon Bleu

Dopu à intarvinzioni tecnichi, sarà difesa di bagnassi à partasi da u 17 di nuvembri annant'à u rinaghju di u Trottel è di u "Cabanon bleu".

Dans le cadre d'une intervention technique en cours toutes les activités de baignade et de pêche sont interdites sur les plages Trottel et Cabanon bleu à partir du 17 novembre 2021 et ce jusqu'à nouvel ordre.