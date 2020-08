Interdiction provisoire de baignade et de pêche plage du Lazaret U bagnu, a pesca è tutti l'attività in mari sò intarditti à u lazaretu pà u mumentu

Toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral de la plage du Lazaret et dans la bande des 300 mètres, l'interdiction concerne également l'utilisation des engins de plage non motorisés.



Le présent arrêté prend effet immédiatement, et ce jusqu'à nouvel ordre.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté en téléchargement. AM 2020-3454 Lazaret 5 aout 2020 interdiction baignade.pdf (224.2 Ko)



