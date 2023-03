Interdiction de stationnement sens montant av Jean-Jérôme Levie L'arrêté prend effet du lundi 27 mars 2023 6h00 au samedi 8 avril 2023 minuit.

Cette interdiction temporaire intervient à la suite des travaux de renforcement des réseaux d'eaux potables et usées avenue de Paris.



Afin d'assurer la continuité du service public de transport en commun de passagers, le stationnement des bus et véhicules de transport collectif de la SPL Muvitarra est temporairement déplacé de l'avenue Ramaroni vers l'avenue Jean-Jérome Levi.

Les lignes de bus 1, 2 et 3 seront arrêtées à la Gare CFC jusqu'au 7 avril.

À cet effet, le stationnement sera interdit avenue Jean-jérome Levi, sens montant gare Ferroviaire - place Abbatucci.



Un service continu de navettes toutes les 10 min au départ de la gare CFC à destination de la Place de Gaulle/Lycée Fesch sera assuré.

AM-2023 Voirie-0143 .pdf (818.61 Ko)





Accueil Envoyer à un ami Imprimer